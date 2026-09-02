Mardin 1969'un sivasspor sınavından alınan değerli puan

Trendyol 1. Lig 5. hafta karşılaşmasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç, ev sahibi ekibin yakaladığı 2-0'lık üstünlüğün ardından Mardin'in geri dönüş çabasıyla eşitlendi ve deplasmandan alınan 1 puan takım için değerli bulundu.

maçın özeti:

İlk yarıda Sivasspor'un öne geçtiği maçta Mardin 1969 ikinci yarıda toparlanarak skoru dengeledi. Her iki takım da maç boyunca pozisyonlar buldu; Mardin cephesinde özellikle karakterli bir mücadele ve istekli bir oyunun öne çıktığı gözlendi. Sonucun 2-2 bitmesi, deplasmanda alınan bir puan olarak değerlendirildi.

albayrak'ın değerlendirmesi:

Fatih Serkan Albayrak maç sonrası yaptığı açıklamada, "Sivas deplasmanı ve Sivas’ın ligdeki durumundan dolayı zorlu bir maç olacağını biliyorduk" dedi ve hazırlık süreçlerinin buna yönelik gerçekleştiğini belirtti. Albayrak, "2-0’dan deplasmanda 1 puan almak güzel. 2-0 yakalamış bir takımın beraberliğe gelmesi bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör ayrıca oyuncularını övdü: "Oyuncularımız gerçekten çok karakterli ve söylenenleri yapıyorlar, mücadele ediyorlar. Bunun karşılığını da sahada alıyoruz." Albayrak, Mardin Spor olarak bunun ilk 1. Lig deneyimleri olduğunu vurguladı ve hakem yönetimine ilişkin olarak da "Hakemlerin gerçekten daha dikkatli olmaları gerekiyor" diyerek eleştiride bulundu.

Albayrak son olarak Sivasspor'u ikinci yarıda sergiledikleri mücadele için tebrik etti ve her iki takımın da maçta belirgin fırsatlar yakaladığını sözlerine ekledi.

TRENDYOL 1. LİG’İN 5. HAFTASINDA MARDİN 1969 SPOR, DEPLASMANDA SİVASSPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI. MAÇIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA MARDİN 1969 SPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ AHMET CİNGÖZ, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.