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İlçe milli eğitim müdürleri Erzincan'da yeni eğitim yılı hazırlıklarını masaya yatırdı

Erzincan'da Hacı Ömer Kartal başkanlığında toplanan ilçe milli eğitim müdürleri 2026-2027 hazırlıklarını, koordinasyon ve eğitim kalitesini ele aldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:52

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

İlçe milli eğitim müdürleri Erzincan'da yeni eğitim yılı hazırlıklarını masaya yatırdı

Erzincan'da ilçe milli eğitim müdürleri kurulu yapıldı

Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

toplantının gündemi:

Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklar, ilçelerde yürütülecek eğitim faaliyetleri, kurumlar arası koordinasyon ve eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Katılımcılar program planlaması, kaynak kullanımının etkinleştirilmesi ve uygulama adımlarının uyumlu hale getirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

kartal'ın vurguları:

Hacı Ömer Kartal, eğitim hizmetlerinin niteliğini yükseltmenin önemine dikkat çekti ve öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmesi için tüm paydaşların iş birliği içinde çalışmasının gerekliliğini ifade etti. Kartal, yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

ERZİNCAN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ KURULU TOPLANTISI...

ERZİNCAN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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