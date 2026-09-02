Muğlaspor'dan tarihi dönüş: ilk gece maçımız evimizde

Muğlaspor evine dönüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Vanspor FK ile oynanacak karşılaşmayı Muğla Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirecek. Kulüp başkanı Menaf Kıyanç, organizasyonun kulüp ve kent tarihine ayrı bir anlam kattığını belirterek, bu maçın takımın sahasına dönüşünü simgelediğini vurguladı.

maçın kulüp ve şehir için önemi:

Kıyanç yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu karşılaşmanın Muğlaspor ve şehir adına tarihi bir anlam taşıdığını ifade etti. Başkan, bu maçla birlikte kulübün tarihinde ilk kez kendi sahasında resmi bir akşam müsabakası oynanacağını söyledi ve stadyumun Trendyol 1. Lig seviyesinde maç oynanabilir hale getirilmesinin, emeğin ve inancın zaferi olduğunu belirtti.

Açıklamada, kulübün bu karşılaşmanın şehrimizde yapılabilmesi için büyük gayret sarf ettiği vurgulandı. Yeniden kullanılacak olan stadyumun takım ve taraftarlar üzerinde moral ve birlik duygusunu güçlendireceği ifade edildi.

destek ve teşekkürler:

Kıyanç, sürecin tamamlanmasında katkısı olan kişi ve kurumlara teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş isimlerini özel olarak anarak teşekkür etti.

Kıyanç ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine de süreçte inisiyatif alıp gerekli hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür ederek federasyonun desteğinin bu tarihi karşılaşmanın sahamızda oynanabilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Başkan açıklamasının son bölümünde, stadyumun yeniden kullanımının taraftarlar açısından taşıdığı öneme dikkat çekti ve yönetici ile idari personele teşekkür ederek Muğlaspor'un kendi evine dönüşünü taraftarlarla birlikte büyük bir gurur ve coşkuyla yaşayacaklarını ifade etti.

MUĞLASPOR KULÜBÜ BAŞKANI MENAF KIYANÇ, VANSPOR FK KARŞILAŞMASININ PAZAR GÜNÜ MUĞLA ATATÜRK STADYUMU’NDA OYNANACAĞINI DUYURARAK, “EVİMİZE DÖNÜYORUZ” MESAJI VERDİ.