Dolar 48,2892 +0,04%
Euro 55,9894 +0,09%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.884,71 +0,87%
EUR/USD 1,1592 -0,01%
Brent Petrol 94,96 +0,33%
--°

Muğlaspor'dan tarihi dönüş: ilk gece maçımız evimizde

Trendyol 1. Lig takımı Muğlaspor, 6 Eylül Pazar gecesi Vanspor FK maçını Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynayarak uzun süren aranın ardından sahasına geri dönüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Muğlaspor'dan tarihi dönüş: ilk gece maçımız evimizde

Muğlaspor evine dönüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Vanspor FK ile oynanacak karşılaşmayı Muğla Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirecek. Kulüp başkanı Menaf Kıyanç, organizasyonun kulüp ve kent tarihine ayrı bir anlam kattığını belirterek, bu maçın takımın sahasına dönüşünü simgelediğini vurguladı.

maçın kulüp ve şehir için önemi:

Kıyanç yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu karşılaşmanın Muğlaspor ve şehir adına tarihi bir anlam taşıdığını ifade etti. Başkan, bu maçla birlikte kulübün tarihinde ilk kez kendi sahasında resmi bir akşam müsabakası oynanacağını söyledi ve stadyumun Trendyol 1. Lig seviyesinde maç oynanabilir hale getirilmesinin, emeğin ve inancın zaferi olduğunu belirtti.

Açıklamada, kulübün bu karşılaşmanın şehrimizde yapılabilmesi için büyük gayret sarf ettiği vurgulandı. Yeniden kullanılacak olan stadyumun takım ve taraftarlar üzerinde moral ve birlik duygusunu güçlendireceği ifade edildi.

destek ve teşekkürler:

Kıyanç, sürecin tamamlanmasında katkısı olan kişi ve kurumlara teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş isimlerini özel olarak anarak teşekkür etti.

Kıyanç ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine de süreçte inisiyatif alıp gerekli hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür ederek federasyonun desteğinin bu tarihi karşılaşmanın sahamızda oynanabilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Başkan açıklamasının son bölümünde, stadyumun yeniden kullanımının taraftarlar açısından taşıdığı öneme dikkat çekti ve yönetici ile idari personele teşekkür ederek Muğlaspor'un kendi evine dönüşünü taraftarlarla birlikte büyük bir gurur ve coşkuyla yaşayacaklarını ifade etti.

MUĞLASPOR KULÜBÜ BAŞKANI MENAF KIYANÇ, VANSPOR FK KARŞILAŞMASININ PAZAR GÜNÜ MUĞLA ATATÜRK...

MUĞLASPOR KULÜBÜ BAŞKANI MENAF KIYANÇ, VANSPOR FK KARŞILAŞMASININ PAZAR GÜNÜ MUĞLA ATATÜRK STADYUMU’NDA OYNANACAĞINI DUYURARAK, “EVİMİZE DÖNÜYORUZ” MESAJI VERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karagümrük ikinci yarıda üstün oynadı, son dakikada eşitliği buldu
images

Altan Doğan'dan Taranto'da paralel aleti zaferi
images

Sivasspor'da taahhüt ve sabır çağrısı: Taşdemir göreve devam edeceğini söyledi
images

Mardin 1969'un sivasspor sınavından alınan değerli puan

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da zincirleme kaza: iki motosiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'da park halindeki beş araca çarpan araçtan çıkarak kaçan sürücü aranıyor

Üzümlü'de Kıbrıs gazisinin evinde anı sohbeti

Otoparktaki yangının öncesi kamerada: karton taşıyan iki çocuk görüntülendi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı