Dolar 48,9764 +0,12%
Euro 55,7431 0,00%
Bist 12.691,49 -1,61%
Altın Gram 6.609,50 -2,86%
EUR/USD 1,1377 -0,15%
Brent Petrol 98,83 +1,43%
--°

Fenerbahçe'de tekrarlanan seçimler kurumsal istikrarı zedeliyor, Mosturoğlu'dan çağrı

Şekip Mosturoğlu, sıklaşan seçimlerin kulübün kurumsal istikrarını ve futbol hedeflerini zedelediğini, haziranda 3 yıllık yönetim beklentisini açıkladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe'de tekrarlanan seçimler kurumsal istikrarı zedeliyor, Mosturoğlu'dan çağrı

Mosturoğlu'nun uyarısı:

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün son dönemdeki yönetimsel dalgalanmalarına dikkat çekti. Toplantı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı ve Mosturoğlu konuşmasını gündem maddeleri öncesinde üyelerle paylaştı.

Başkanlık dönemleri ve genel kurullar bağlamında yaşanan sık değişimin kulübün uzun vadeli başarısını zayıflattığını vurgulayan Mosturoğlu, geçtiğimiz üç yılda kulübün iki olağanüstü genel kurul geçirdiğini ve bunun sonucunda üç kez başkan değişikliği yaşandığını hatırlattı. Bu dönemin özellikle futbol takımının arzulanan şampiyonlukları elde edememesinde etkili olduğunu belirtti.

Mosturoğlu, tekrarlayan yıllık seçimlerin kurumsal hafızayı zayıflattığını ve sürdürülebilir yönetim yapılarını kurmayı güçleştirdiğini ifade etti. Seçim süreçlerinin yoğunlaşmasının sadece idari dinamikleri değil, aynı zamanda camiada kutuplaşmaya yol açarak birlik ve beraberliği tahrip ettiğini söyledi.

beklenti ve çağrı:

Konuşmasında önümüzdeki haziran ayındaki olağan seçimli genel kurulun önemine vurgu yapan Mosturoğlu, yeni yönetimin 3 yıllık dönem için seçilmesinin kurumsal istikrarı tesis etme ve camiayı yeniden bir araya getirme açısından kritik olduğunu belirtti. Tek temennisinin, seçilecek yönetimin birlik ve beraberliği sarsılmaz kılması olduğunu ifade etti.

toplantının ilerleyişi:

Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından genel kurul gündemine geçilerek faaliyet raporlarının okunmasına başlandı. Toplantı, mali genel kurul çerçevesinde planlanan gündem maddeleri doğrultusunda sürdü.

ENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI ŞEKİP MOSTUROĞLU, GÜNDEM MADDELERİ ÖNCESİ KONGRE ÜYELERİNE...

ENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI ŞEKİP MOSTUROĞLU, GÜNDEM MADDELERİ ÖNCESİ KONGRE ÜYELERİNE HİTAP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uzun saçlar maçta iki kırmızı karta neden oldu
images

Samsun'dan kürsüye: softbol takımı Ankara'da Türkiye üçüncüsü oldu
images

Denizlispor'un mali geleceği genel kurulda şekillenecek
images

Samandağ'da su sporlarına yatırım: vali Masatlı merkezde inceleme yaptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bahçesini açık hava müzesine çeviren Naci Demirpolat: asırlık tarım aletleri genç kuşaklara miras

alanya limanına 9 ayda 8 kruvaziyer yanaştı, 10.476 turist geldi

Sonbahar gecesinde Van Gölü'nde ay ziyafeti

Balıkesir Üniversitesi'nden tarım ve hayvancılık fuarına akademik, uygulamalı ve teknolojik destek

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi