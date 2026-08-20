Filenin Sultanları, İstanbul'da ev sahibi avantajıyla parkeye çıkıyor

şampiyon apoletiyle İstanbul'da:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına ev sahibi olarak İstanbul'da başlıyor. 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvada milliler, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek kazandıkları şampiyonlukla sahaya çıkacak.

grup ve ev sahibi avantajı:

Teknik direktör Daniele Santarelli yönetimindeki takım, A Grubu'nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek. Tüm maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak olan milliler, turnuvaya 2003 ve 2019'un ardından üçüncü kez ev sahipliği yapıyor.

Filenin Sultanları, 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki şampiyonluğun ardından bu organizasyona iddialı giriyor. Türkiye'nin Avrupa şampiyonası tarihindeki madalya grafiğinde 2003 ve 2019'da gümüş, 2011, 2017 ve 2021'de bronz madalya yer alıyor.

maç programı:

Yarın

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos Pazar

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos Pazartesi

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos Çarşamba

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos Cuma

19.00 Türkiye-Polonya

Millilerin kısa vadeli hedefi, ev sahibi avantajını kullanarak grup maçlarını başarıyla tamamlamak ve turnuvanın ilerleyen aşamalarına güvenli şekilde taşınmak olacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İSTANBUL'DA PARKEYE ÇIKIYOR