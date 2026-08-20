Dolar 48,0154 +0,15%
Euro 56,1265 +0,23%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.064,26 +0,68%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,25 +1,78%
--°

Filenin Sultanları, İstanbul'da ev sahibi avantajıyla parkeye çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL finalinde Brezilya'yı 3-1 yenip şampiyon olarak 21 Ağustos-6 Eylül'de İstanbul'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na gidiyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Filenin Sultanları, İstanbul'da ev sahibi avantajıyla parkeye çıkıyor

şampiyon apoletiyle İstanbul'da:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına ev sahibi olarak İstanbul'da başlıyor. 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvada milliler, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek kazandıkları şampiyonlukla sahaya çıkacak.

grup ve ev sahibi avantajı:

Teknik direktör Daniele Santarelli yönetimindeki takım, A Grubu'nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek. Tüm maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak olan milliler, turnuvaya 2003 ve 2019'un ardından üçüncü kez ev sahipliği yapıyor.

Filenin Sultanları, 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki şampiyonluğun ardından bu organizasyona iddialı giriyor. Türkiye'nin Avrupa şampiyonası tarihindeki madalya grafiğinde 2003 ve 2019'da gümüş, 2011, 2017 ve 2021'de bronz madalya yer alıyor.

maç programı:

Yarın
19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos Pazar
19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos Pazartesi
19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos Çarşamba
19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos Cuma
19.00 Türkiye-Polonya

Millilerin kısa vadeli hedefi, ev sahibi avantajını kullanarak grup maçlarını başarıyla tamamlamak ve turnuvanın ilerleyen aşamalarına güvenli şekilde taşınmak olacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI&#039;NDA İSTANBUL&#039;DA PARKEYE...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İSTANBUL'DA PARKEYE ÇIKIYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor
images

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı
images

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar
images

Yönetim kurulu Cevat Şenkardeşler'in başkanlığını sona erdirdi, Mert Paflak göre...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı