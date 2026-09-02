Feribot faciasında hayatını kaybeden çalışanın mesai arkadaşı: tek yeleği kızına vermiş

Feribot faciasında can yeleği kızı için kullanıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında yaşamını yitiren Gülcan Gürel ile ilgili yakın tanık bilgilerinin ortaya çıkması, olaya ilişkin soruları da artırdı. Olayda hayatını kaybeden Gürel’in mesai arkadaşı Leyla Öztaş, olayın gelişimini ve Gürel’in son anlara ilişkin gözlemlerini gözyaşları içinde paylaştı.

Mesai arkadaşının anlatımı:

Öztaş, Gürel ile aynı iş yerinde, Şehir Hastanesi'nde taşeron firma personeli olarak çalıştıklarını belirtti. Gürel’in yıllık iznini geçirmek ve asker olan kardeşi Mehmet Payam'ı ziyaret etmek amacıyla KKTC'ye gittiğini söyleyen Öztaş, dönüş yolunda yaşanan facianın ardından kendisine ulaşan bilgileri aktardı. Öztaş, olay sırasında verilen can yelekleriyle ilgili olarak duyum aldığını ve "bir tane yelek verilmiş" şeklinde bilgi edindiğini belirtti. Öztaş, söz konusu yeleğin Gürel tarafından kızına verildiğini, amacın kızını kurtarmak olduğunu ifade etti.

Görgü tanıklarının ve aile yakınının ifadelerine göre, facianın ardından olayda bir ihmal olup olmadığına dair soru işaretleri bulunuyor. Öztaş, mevcut bilgilerle net bir değerlendirme yapmanın zor olduğunu; ancak verilen yelek sayısı ve dağıtımı konusunda belirsizlikler olduğunu vurguladı.

Aile, cenaze ve yakınların tepkisi:

Gürel, Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Öztaş, çalıştığı arkadaşını tanımlarken, Gürel’in çevresinde sevilen, kimseyle sorun yaşamayan biri olduğunu söyledi. Öztaş, Gürel hakkında "Çok iyi bir insandı, kimseye kötülük yapmazdı, sadece işini yapıp giderdi" dedi.

Olayda hayatını kaybedenlerin aile yapısı da medyaya yansıdı: Gürel’in babası Bayram Payam, kardeşi Eda Payam ve kızı Tusem ile birlikte, asker olan erkek kardeşi Mehmet Payam'ı ziyaret etmek üzere KKTC’ye gitmiş, dönüş yolunda feribot faciasına yakalanmışlardı. Aile ve mesai arkadaşlarının ifadeleri, hem duygusal tepkileri hem de olayın nasıl gerçekleştiğine dair araştırma taleplerini beraberinde getiriyor.

Yetkili mercilerin ve soruşturmanın sonuçları, facianın nedenine ve olası ihmallerin varlığına ilişkin daha net bir tablo sağlayacak. Şu an için tanık beyanları, olayın trajedisini ve yıkımını gözler önüne seriyor.

KKTC'NİN GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN GÜLCAN GÜREL'İN MESAİ ARKADAŞI LEYLA ÖZTAŞ, YAŞANANLARI VE GÜREL'İ ANLATTI.