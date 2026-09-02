Dolar 48,2923 +0,05%
Euro 55,9353 -0,01%
Bist 13.927,44 -2,12%
Altın Gram 6.765,59 -0,88%
EUR/USD 1,1578 -0,13%
Brent Petrol 94,98 +0,35%
--°

Başkan Pütün özel çocuklarla sahnede umut ve neşe paylaştı

Başkan Sezayi Pütün, 2. Beyağaç Tarhana ve Kültür Festivali'nde Acıpayam Kanatsız Melekler'in özel çocuklarıyla sahnede dans edip unutulmaz anlar yaşattı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başkan Pütün özel çocuklarla sahnede umut ve neşe paylaştı

Festivalde birlik ve coşku:

Denizli'de Beyağaç Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Beyağaç Tarhana ve Kültür Festivali, dört gün süren etkinliklerin ardından yoğun bir ilgiyle son buldu. Festival boyunca farklı günlerde sahne alan sanatçılar ve müzik grupları, ilçe sakinleri ile çevre ilçelerden gelen vatandaşlara eğlenceli anlar sundu.

Etkinlik programı kapsamında düzenlenen konser ve gösteriler, hem yöresel kültürün öne çıktığı anlara hem de sosyal dayanışmanın gözle görüldüğü buluşmalara sahne oldu.

Başkan Pütün'ün özel konuklarla anları:

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri, Acıpayam Kanatsız Melekler ve Yaşam Derneği üyelerinin, özel çocuklarının ve ailelerinin ağırlanması oldu. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Hüseyin Kağıt konserine davet ettiği dernek üyeleriyle yakından ilgilendi ve özel çocukları sahneye davet ederek onlarla birlikte yöresel oyunlar oynadı.

Sahnede birlikte dans eden Başkan Pütün ve çocuklar, izleyicilere duygulu ve samimi anlar yaşattı; özel çocuklar konsere katılarak kendilerini bir an olsun yalnız hissetmediler. Aileler, Başkan Pütün'ün gösterdiği yakın ilgi ve mütevaziliği için teşekkür etti.

Toplumsal etkisi ve vurgular:

Etkinlik, sadece eğlence boyutuyla kalmayıp kent ve kırsal bölgeler arasında kurulan bağları güçlendirdi. Festival organizasyonunun, sosyal sorumluluk ve kapsayıcılık temalarını ön plana çıkararak bölgede olumlu izler bıraktığı gözlemlendi.

Başkan Sezayi Pütün'ün özel çocuklara yönelik bu jesti, festivalin hafızalarda sıcak ve unutulmaz bir bölüm olarak yer etmesini sağladı.

BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, 2. BEYAĞAÇ TARHANA VE KÜLTÜR FESTİVALİNDE MİSAFİR OLARAK...

BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, 2. BEYAĞAÇ TARHANA VE KÜLTÜR FESTİVALİNDE MİSAFİR OLARAK AĞIRLADIĞI ÖZEL ÇOCUKLARLA BİRLİKTE SAHNEDE DANS EDEREK ONLARA UNUTAMAYACAKLARI BİR GECE YAŞATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çavdarhisar kaymakamı Mantı'dan şehit ailelerine ziyaret
images

Genç gönüllülerle Kars esnafına bağımlılık bilinci aşılanıyor
images

Kars’ta hizmet öncelikleri ve saha raporu hazırlandı
images

Eskişehir'de Kanlıpınar Şehitliği'nde 104. yıl anma töreni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hamzabeyli’de eski okul kadınların katma değerli üretim merkezine dönüştü

Elazığ'da tarım müdürlüğü personeline otizme yönelik doğru iletişim eğitimi

Kahta-Siverek yolunda kontrolü kaybeden hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

İşletmede çıkan aile tartışması kavgaya dönüştü: bir kişi cam darbesiyle yaralandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı