Başkan Pütün özel çocuklarla sahnede umut ve neşe paylaştı

Festivalde birlik ve coşku:

Denizli'de Beyağaç Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Beyağaç Tarhana ve Kültür Festivali, dört gün süren etkinliklerin ardından yoğun bir ilgiyle son buldu. Festival boyunca farklı günlerde sahne alan sanatçılar ve müzik grupları, ilçe sakinleri ile çevre ilçelerden gelen vatandaşlara eğlenceli anlar sundu.

Etkinlik programı kapsamında düzenlenen konser ve gösteriler, hem yöresel kültürün öne çıktığı anlara hem de sosyal dayanışmanın gözle görüldüğü buluşmalara sahne oldu.

Başkan Pütün'ün özel konuklarla anları:

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri, Acıpayam Kanatsız Melekler ve Yaşam Derneği üyelerinin, özel çocuklarının ve ailelerinin ağırlanması oldu. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Hüseyin Kağıt konserine davet ettiği dernek üyeleriyle yakından ilgilendi ve özel çocukları sahneye davet ederek onlarla birlikte yöresel oyunlar oynadı.

Sahnede birlikte dans eden Başkan Pütün ve çocuklar, izleyicilere duygulu ve samimi anlar yaşattı; özel çocuklar konsere katılarak kendilerini bir an olsun yalnız hissetmediler. Aileler, Başkan Pütün'ün gösterdiği yakın ilgi ve mütevaziliği için teşekkür etti.

Toplumsal etkisi ve vurgular:

Etkinlik, sadece eğlence boyutuyla kalmayıp kent ve kırsal bölgeler arasında kurulan bağları güçlendirdi. Festival organizasyonunun, sosyal sorumluluk ve kapsayıcılık temalarını ön plana çıkararak bölgede olumlu izler bıraktığı gözlemlendi.

Başkan Sezayi Pütün'ün özel çocuklara yönelik bu jesti, festivalin hafızalarda sıcak ve unutulmaz bir bölüm olarak yer etmesini sağladı.

BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, 2. BEYAĞAÇ TARHANA VE KÜLTÜR FESTİVALİNDE MİSAFİR OLARAK AĞIRLADIĞI ÖZEL ÇOCUKLARLA BİRLİKTE SAHNEDE DANS EDEREK ONLARA UNUTAMAYACAKLARI BİR GECE YAŞATTI.