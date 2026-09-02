Başiskele'de 180 çocuğun ortak sevinci: sünnet şöleni coşkuyla geçti

Başiskele'de sünnet şöleni coşkusu

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Toplu Sünnet Şöleni, 180 çocuğun ve ailelerinin katılımıyla coşkulu bir gün olarak gerçekleştirildi. Sünnet işlemleri ücretsiz yapıldı; ardından çocuklar üstü açık otobüslerle ilçe sokaklarında tur atarak sevinçlerini paylaştı.

etkinlik programı:

Şehir turunun ardından etkinlikler Başiskele Sahili'nde mehteran ekibi eşliğinde devam etti. Çocuk mehter ekibinin marşlarıyla alana giriş yapan katılımcılar, gün boyu süren etkinliklerde semazen gösterisi, Karagöz ve Hacivat orta oyunu ile illüzyon gösterilerini izledi.

Etkinlik alanında ayrıca patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları yapıldı; hazırlanan oyun ve gösteriler miniklerin eğlenceli ve unutulmaz anılar biriktirmesini sağladı.

başkanın mesajı:

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, şölenle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sünnet, çocuklarımız ve aileleri için hayatlarının en özel anlarından biri. Biz de bu özel günlerinde evlatlarımızın yanında olmak, onların heyecanını ve sevincini birlikte yaşamak istedik. Bu yıl 180 çocuğumuzun sünnet işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirerek ailelerimizin mutluluğuna ortak olduk. Ardından düzenlediğimiz şölenle çocuklarımızın bu güzel hatıralarını daha da anlamlı hale getirdik. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, ailelerimizin mutluluğu bizim için çok değerli. Başiskele’de çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaya, onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Belediyenin geleneksel etkinliği, ilçede renkli görüntülere sahne olurken katılımcılara hem sosyal dayanışma hem de kültürel mirası yaşatma fırsatı sundu.

BAŞİSKELE’DE 180 ÇOCUĞUN SÜNNET HEYECANI, DÜZENLENEN ŞÖLENLE COŞKUYA DÖNÜŞTÜ. ÜCRETSİZ SÜNNET İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİ ŞEHİR TURU, MEHTERAN YÜRÜYÜŞÜ VE ÇEŞİTLİ GÖSTERİLERLE UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI.