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Babalar ve çocuklar Eskihisar sahilinde oltada ortak anlar yaşadı

Gebze'de üçüncü kez gerçekleştirilen Baba-Çocuk Balık Tutma etkinliğinde Eskihisar sahilinde babalar ve çocuklar birlikte balık tutup keyifli vakit geçirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Babalar ve çocuklar Eskihisar sahilinde oltada ortak anlar yaşadı

Gebze'de buluşma: Eskihisar sahilinde oltalar havalandı

Gebze'de geleneksel hale gelen "Baba-Çocuk Balık Tutma" etkinliğinin 3'üncüsü Eskihisar Sahili'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan babalar ve çocukları, sahilin sakin manzarası eşliğinde sabahın ilk ışıklarında oltalarını atarak birlikte zaman geçirmenin tadını çıkardı.

Etkinliğin atmosferi:

Sabahın erken saatlerinde başlayan buluşma, hem fiziksel hem duygusal bir paylaşım alanı sundu. Çocuklar balık yakalama heyecanını yaşarken, babalar onları yönlendirdi, oltaları hazırladı ve birlikte geçirilen anlar renkli görüntülere sahne oldu. Sahil boyunca görülen dayanışma ve neşe, etkinliğin artık bölgesel bir geleneğe dönüştüğünü gösterdi.

Ailelerin buluşması ve geri dönüşler:

Organizasyona katılan aileler, benzer etkinliklerin birlikteliği güçlendirdiğini ve çocuklara doğayla temas fırsatı sunduğunu belirtti. Birçok katılımcı, sabahın erken saatlerinde yapılan bu tür etkinliklerin aile içi iletişimi artırdığını ve çocukların açık havada öğrenmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Etkinlik, Eskihisar sahilinin doğal güzelliği ve ailelerin birlikte vakit geçirme isteğiyle şekillenen, sıcak ve samimi bir gün olarak kayda geçti.

GEBZE’DE GELENEKSEL HALE GETİRİLEN “BABA-ÇOCUK BALIK TUTMA” ETKİNLİĞİNİN 3’ÜNCÜSÜ, ESKİHİSAR...

GEBZE’DE GELENEKSEL HALE GETİRİLEN “BABA-ÇOCUK BALIK TUTMA” ETKİNLİĞİNİN 3’ÜNCÜSÜ, ESKİHİSAR SAHİLİ’NDE DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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