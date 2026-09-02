enerjisa ve ebrd’den Türkiye’nin dağıtım şebekelerine yeni finansman desteği

Enerjisa ve EBRD'nin yeni kredi paketi

Enerjisa Enerji, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile uzun soluklu ortaklığını güçlendiren yeni bir finansman anlaşmasına imza attı. Şirketin açıklamasına göre kredi, elektrik dağıtım altyapısının geliştirilmesi ve modernizasyonuna yönlendirilecek ve enerji dönüşümüne katkı sağlaması bekleniyor.

Anlaşmanın kapsamı:

Sağlanan kredi, 207 milyon ABD doları karşılığı Türk lirası tutarında ve 7 yıl vadeli olarak düzenlendi. Finansman, Enerjisa Enerji'nin üç dağıtım bölgesi olan Başkent, AYEDAŞ ve Toroslarda elektrik dağıtım şebekelerinin güçlendirilmesi ve modernizasyonu için kullanılacak. Şirket, Türkiye'de 14 ilde hizmet veriyor ve bu yatırımların ülke genelindeki kullanıcı deneyimini iyileştirmesi hedefleniyor.

Finansman ve garanti yapısı:

Yeni kredi, Avrupa Birliği'nin Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu Plus (EFSD+) Hi Bar Garanti Programı kapsamındaki destekten yararlanacak. Enerjisa Enerji ile EBRD arasındaki bu kredi, EFSD+ kapsamında Türkiye'de elektrik dağıtım sektöründe EBRD aracılığıyla sağlanan ilk garanti desteği olarak öne çıkıyor ve bunun sektördeki finansman çeşitliliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Yönetim değerlendirmeleri:

Enerjisa Enerji CEO'su Oğuzhan Özsürekci, şebekelerin enerji dönüşümünün kilit unsurlarından biri olduğunu vurguladı ve şirketin vizyonu doğrultusunda dağıtım altyapısını daha güçlü, verimli ve dayanıklı hale getirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü belirtti. Özsürekci, EBRD ile uzun vadeli iş birliğinin bu stratejinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich finansmanın şirketin uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş finansman stratejisini desteklediğini, etkin borç yönetimi ve güçlü bilanço yapısının uluslararası piyasalarda kredibilite sağladığını söyledi. Ulbrich, EFSD+ garantisinin bu düzeyde bir finansmanın erişilebilirliğini artırdığına dikkat çekti.

EBRD perspektifi ve beklenen sonuçlar:

EBRD Avrasya Enerji Direktörü Şule Kılıç, Türkiye'nin enerji dönüşümü sürecinde şebeke güçlendirmesinin önemine işaret etti ve Enerjisa Enerji ile ortaklık kapsamında yapılacak yatırımların şebeke kapasitesini modernize ederek milyonlarca tüketici için hizmet kalitesini yükselteceğini belirtti. Bu yatırımların, elektrifikasyon, yenilenebilir kaynakların artan payı ve değişen tüketim alışkanlıklarına uyum sağlamaya katkıda bulunması bekleniyor.

Enerjisa Enerji'nin açıklamasında, uluslararası finans kuruluşlarının desteğinin şirketin yatırım programına duyulan güveni gösterdiği ve bu sayede Türkiye'nin enerji altyapısına yönelik uzun vadeli yatırımların sürdürülebilir şekilde devam edebileceği vurgulandı. Şirketin 14 ilde 22 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet sunduğu bilgisi de yeniden teyit edildi.

Sonuç olarak, sağlanan kredi ve EFSD+ garantisi, Enerjisa Enerji'nin dağıtım şebekelerini geleceğin ihtiyaçlarına hazırlama hedefiyle uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor ve önümüzdeki dönemde şebeke modernizasyonu, kapasite artışı ve hizmet kalitesinde somut iyileşmelerin hedeflendiği ifade ediliyor.

(SOLDAN SAĞA) EBRD AVRASYA ENERJİ DİREKTÖRÜ ŞULE KILIÇ, ELİSABETTA FALCETTİ, ENERJİSA ENERJİ CFO’SU PHİLİPP ULBRİCH, ENERJİSA ENERJİ CEO’SU OĞUZHAN ÖZSÜREKCİ