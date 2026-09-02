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Marmara'da çarpışma: 11 dakikada batan gemide 10 Türk mürettebata ulaşılamadı

Marmara'da iki ticari geminin çarpışması sonucu 11 dakikada batan gemide 10 Türk gemiciye henüz sağ ulaşılamadı, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Marmara'da çarpışma: 11 dakikada batan gemide 10 Türk mürettebata ulaşılamadı

Marmara'da çarpışma: 11 dakikada batan gemide 10 mürettebata ulaşılamadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Havalimanları Konseyi Müşteri Deneyimi Zirvesi'nde Marmara Denizi'nde sabaha karşı iki ticari geminin çarpışmasıyla ilgili ilk değerlendirmeleri açıkladı. Bakan, gece yaşanan kazada bir geminin kısa sürede battığını, batığın derinliğinin yaklaşık 900 metre olduğunu ve kayıp mürettebatın tamamının Türk olduğunu vurguladı.

Olayın tespiti ve ilk çağrılar:

Bakan Uraloğlu, ana arama kurtarma merkezinin COSPAS-SARSAT uydu sistemi üzerinden gelen EPIRB sinyaliyle olayın tespit edildiğini anlattı. EPIRB cihazı geminin acil durum konumunu bildirdi; Türk Radyo üzerinden bölgeye anons yapılarak yardım çağrısı başlatıldı. Çatışan gemilerden birinin ALSU, diğerinin ise Tuğberk İmamoğlu olduğu bilgisi alındı.

Zaman çizelgesi ve batma süresi:

Yetkililerin kayıtlarına göre, kaptanın bildirdiği çatışma anı 03.15 iken, ana çağrı 03.26'da alınmıştı. Bu zaman farkına dayanarak Bakan Uraloğlu, geminin yaklaşık 11 dakikada çok hızlı bir şekilde battığını belirtti. Bölgeye ulaşıldığında yüzeyde filika ve can simidi gibi emareler tespit edildi ancak bu izler sağ ulaşılabilecek kimseyi göstermedi.

Bakanın ifadesiyle, "Maalesef sağ olarak kimseye ulaşılamadı"; bununla birlikte arama kurtarma operasyonlarının hem denizden hem de havadan devam ettiği kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmaları ve koordinasyon:

Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik unsurları bölgeye römorkörler, arama kurtarma botları ve hava araçları sevk etti. Ekipler, bölgedeki taramaları yoğun şekilde sürdürüyor; Bakan Uraloğlu, paylaştığı bilgilerin ilk değerlendirme niteliğinde olduğunu ve detayların netleşmesi halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

Uraloğlu, batan gemide kaptanlar dahil toplam 10 gemicinin bulunduğunu, ekiplerin kayıtlı cep telefonlarına ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alınamadığını aktardı. Yetkililer, yürütülen arama kurtarma faaliyetleri ve elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, DÜNYA HAVALİMANLARI KONSEYİ MÜŞTERİ DENEYİMİ...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, DÜNYA HAVALİMANLARI KONSEYİ MÜŞTERİ DENEYİMİ ZİRVESİ'NDE MARMARA'DA ÇARPIŞAN İKİ GEMİYE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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