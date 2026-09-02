Mersin'in ticari taksilerinde sıkı denetim: 810 araçtan 280'ine ceza

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla yürütülen kontrollerde toplam 810 ticari taksi incelenirken, eksik veya kusurlu bulunan 280 araca idari ve cezai işlem uygulandı. Denetimlerin temel hedefleri, yolcuların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti almasını sağlamak ve kurallara uyan taksicilerin emeğini korumaktır.

denetim kapsamı:

Çalışmaları yürüten birim Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü çatısı altında görev yapan ekipler, yalnızca evrak kontrolü ile sınırlı kalmıyor. Güzergah belgeleri, çalışma ruhsatı, vize ve izin belgelerinin yanı sıra taksimetre kontrolleri, klima kullanımı ve araç içi kamera varlığı titizlikle inceleniyor. Ayrıca taksi durakları dışında bekleme ve yolcu alma, seyir halinde sigara içme, telefonla konuşma ve kırmızı ışık ihlalleri gibi trafik ve hizmet kurallarına uyum da denetim başlıkları arasında yer alıyor.

şikayetlerin takibi ve yaptırımlar:

Denetimlerde özellikle vatandaşlardan sık gelen iki şikayet ön plana çıkıyor: kısa mesafede yolcu almama ve taksimetre çalıştırmadan fiyat belirleme. Bu tür şikayetler Teksin Mersin uygulaması veya Alo 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla belediyeye iletilebiliyor. Başvuru sırasında durak ismi, plaka, tarih ve saat gibi bilgiler sağlandığında ekipler araç içi kamera görüntülerini izleyerek kapsamlı inceleme yapıyor ve mevzuata aykırılık tespit edilirse gerekli idari ve cezai işlemler uygulanıyor.

Denetimlerin bir diğer amacı da kurallara uyan ticari taksileri korsan taşımacılığa karşı korumak. Trafik Zabıta ekipleri, ruhsatsız veya mevzuata aykırı faaliyet gösteren araçlarla haksız rekabetin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu yaklaşımla, hem yolcuların hakları korunuyor hem de kurallara uyum gösteren sürücülerin çalışma şartları güvence altına alınıyor.

Kemal Sayım, denetimlerin rutin olarak devam ettiğini ve gelen şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini belirtti. Sayım denetimlerin amacını vatandaşların ticari taksileri rahat, huzurlu ve güvenli biçimde kullanabilmesi olarak özetledi ve tüm ticari taksilerde araç içi kamera bulundurmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

MERSİN’DE TİCARİ TAKSİLERE YÖNELİK DENETİMLERDE 2026 YILI AĞUSTOS AYI İTİBARIYLA 810 ARAÇ KONTROL EDİLİRKEN, EKSİK VE KUSURU TESPİT EDİLEN 280 TAKSİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.