Tugay İzmir'in şehit aileleri ve gazileriyle omuz omuza

İzmir’de anlamlı buluşma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi’nin 111’inci kuruluş yıl dönümü ve Özel Şeref Günü etkinliğine katıldı. Program, Büyük Taarruz’un 104’üncü yıl dönümüne denk geldiği için ayrı bir önem taşıdı.

program ayrıntıları:

Etkinliğe İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve Ege Ordusu Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu da katıldı. Şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu; katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi. Programın sonunda Başkan Tugay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi’ni ziyaret ederek Başkan Halil Taşçı ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

tugay’ın mesajı:

Başkan Tugay konuşmasında, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz baş tacımız. Her daim yanınızda olmayı, sizlere hürmet etmeyi ve omuz omuza durmayı en temel görevimiz kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı. Tugay, Büyük Taarruz’un 26 Ağustos 1922’de başladığını anımsatarak, "26 Ağustos’ta şahlanan milli irade, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle taçlandı ve 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşuyla nihai hedefine ulaştı. Büyük Taarruz, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı tarihi bir duruştur" dedi.

Tugay, şehit aileleri ve gazilerin toplum için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na, sınır boylarımızdan günümüze kadar bu vatanın birliği için canını siper eden aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz, bizim baş tacı değerlerimizdir. Sizler bu topraklara vurulmuş bağımsızlık mühürlerisiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her daim yanında olmayı, sizlere hürmet etmeyi ve omuz omuza durmayı en temel görevimiz kabul ediyoruz" diye konuştu.

vali elban'ın vurguları:

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da ağustos ayının Türk tarihindeki zaferlerle anılan bir dönem olduğunu belirterek, 26 Ağustos’un Büyük Taarruz’un başlangıcına işaret ettiğini ve zaferin 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşuyla sonuçlandığını söyledi. Elban, derneğin kuruluş yıl dönümünün aynı güne denk gelmesinin anlamlı olduğunu ifade ederek, "Bu güzel vatanın vatan edinilmesinde Sultan Alparslan ve askerleriyle başlayan, topraklarımız tehlikeye düştüğünde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla yeniden bir Türk yurdu olarak tescil edilmesini sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi ve hayatta olan gazilere uzun ömür diledi.

dernekten ve ziyaretlerden notlar:

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Doğru programda, 26 Ağustos’un dernek için Özel Şeref Günü ve kuruluş yıl dönümü olarak kutlandığını belirtti: "Bu vatan için bedel ödemiş olmanın sorumluluğuyla farklılığımızın ve farkındalığımızın bilincindeyiz. Bu bilinci ve duyguyu tüm üyelerimize aktarmaya devam edeceğiz. Tüm kurumlarla iyi ilişkiler içinde camiamıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Program, anma, birlik ve toplum desteğinin vurgulandığı bir gündü; başkanın ziyaretleri ve sözü edilen hizmet taahhütleri, dernek ile yerel yönetim arasındaki ilişkilerin sürdürüleceğine işaret etti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY, BÜYÜK TAARRUZ’UN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT, DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ’NİN 111’İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE ÖZEL ŞEREF GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI.