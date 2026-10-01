Güllü'nün oğlu adliyede: duruşma öncesi bekleyiş

Yalova'da geçen yıl hayatını kaybeden, kamuoyunda "Güllü" adıyla bilinen sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması için oğlu Tuğberk Yağız Gülter bugün Yalova Adliyesi'ne geldi. Dava, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

dava süreci:

Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesindeki evin 6. katındaki pencereden düşme sonucu gerçekleşmişti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

adliye önündeki atmosfer:

Duruşma öncesinde adliye önünde çok sayıda basın mensubu hazır bulundu. Adliye gelen Tuğberk Yağız Gülter, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı; yanında Güllü'nün menejeri Çiğdem Deniz Emir de vardı. Basın mensuplarının bekleyişi sürerken, duruşmanın tamamlanmasının ardından açıklama yapılabileceği belirtildi.

Duruşma, iddianamede yer alan suçlamalar ve tanık beyanları çerçevesinde devam ediyor. Mahkeme salonundaki işlemler ile tanıkların dinlenmesine ilişkin gelişmeler duruşma süresince takip edilecek.

GÜL TUT'UN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVANIN İLK DURUŞMASI İÇİN GÜLLÜ'NÜN OĞLU TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER, YALOVA ADLİYESİ'NE GELDİ.