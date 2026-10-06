Fethiye'de tekneyle yapılan yasa dışı geçişi organize eden 5 kişi tutuklandı

Operasyon detayları:

Fethiye'de Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından özel bir teknede düzensiz göçmen grubu olduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları tarafından tekne durduruldu ve yapılan kontrolde 29 düzensiz göçmen ile birlikte 5 çocuk olduğu belirlendi.

Göçmenlere ve şüphelilere yapılan işlem:

Durdurulan teknedeki düzensiz göçmenler, kimlik ve sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi. Olayla bağlantılı olarak teknede bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

Adli süreç ve sonuç:

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olay, bölgede deniz yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı geçişlerin tespiti ve önlenmesine yönelik denetimlerin devam ettiğini gösterdi.

FETHİYE’DE 5 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI