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Fethiye'nin kadim katmanları Telebehi ile yeniden okunuyor

Corendon destekli Telebehi araştırması, Hıdırlık Tepesi-Karapınar'da binlerce yıllık yerleşimi belgeleyip kültürel mirası görünür kılıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Fethiye'nin kadim katmanları Telebehi ile yeniden okunuyor

Çalışmanın kapsamı:

Corendon Airlines desteğiyle yürütülen Telebehi Arkeolojik Yüzey Araştırması, Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Hıdırlık Tepesi-Karapınar Mevkii’nde sürdürülüyor. Proje, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Dr. Öğr. Üyesi İrem Albayraktaroğlu Göktaş başkanlığında, yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından yürütülüyor. Araştırma, Telmessos Yüzey Araştırmaları’nın 2021’de başlayan çalışmasının devamı niteliğinde olup 2026 itibarıyla Hıdırlık Tepesi ve Karapınar Nekropolü’ne odaklanıyor.

Projenin öncelikleri arasında erken yerleşim katmanlarının sistematik olarak belgelenmesi, tümülüs çalışmalarının tamamlanması ve gelişmiş teknolojilerle arkeolojik belgeleme yer alıyor. Elde edilen verilerin hem ulusal hem de uluslararası bilim çevreleriyle paylaşılması hedefleniyor.

Buluntular ve önemi:

Çalışmalar sırasında alanda 100’den fazla kaya mezarı ve çok sayıda tümülüs tespit edilirken, alandaki 25 metre çapındaki taş tümülüsün Likya’nın bilinen en büyük taş tümülüsü olduğu belirtiliyor. Telebehi, aynı zamanda Likya’nın bilinen en yüksek dikme mezarlarından birine ev sahipliği yapıyor; tümülüs, dikme mezar, kaya mezarı ve lahit gibi farklı mezar tipolojilerinin bir arada görüldüğü yoğun bir alan olarak öne çıkıyor.

Arkaik ve Klasik dönemlerin yanı sıra Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izlerin bulunması, bölgedeki yerleşimin yüzyıllar boyunca nasıl değiştiğini ve Ksanthos Vadisi’ndeki yerleşim düzeninin evrimini anlamada kritik veri sağlıyor. Araştırmanın sunduğu katmanlı veriler, Likya’nın erken kentleşme sürecine ilişkin tartışmalara doğrudan katkı veriyor.

Koruma, paylaşım ve toplumsal boyut:

Proje yalnızca bilimsel veri üretmeyi amaçlamıyor; aynı zamanda alandaki arkeolojik mirasın tespit edilmesi, belgelenmesi ve korunmasına katkı sunmayı hedefliyor. Corendon Airlines’ın katkısı, Fethiye’nin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, binlerce yıllık kültürel mirasıyla da tanınmasını desteklemeye yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Araştırma programı içinde toplumla etkileşime yönelik adımlar da planlanmış durumda: çocuklar, yaşlılar ve dezavantajlı gruplarla buluşacak "Engelsiz Bilim" etkinlikleri, bilimsel bilginin çeşitlendirilmiş hedef kitlelere ulaştırılmasını amaçlıyor. Bu yaklaşım, miras bilincinin yerel düzeyde güçlendirilmesine ve kültür turizminin sürdürülebilir biçimde gelişmesine katkı sağlayabilir.

Sonuç olarak Telebehi Arkeolojik Yüzey Araştırması, Fethiye’nin tarihî katmanlarını çözümleyerek hem akademik literatüre yeni veriler kazandırıyor hem de bölgesel kimliğin güçlenmesine destek veriyor. Projenin devam eden belgelenme ve koruma çalışmaları, alandaki bulguların geleceğe taşınmasında belirleyici olacak.

TELEBEHİ ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, FETHİYE&#039;NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI GÜN YÜZÜNE...

TELEBEHİ ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, FETHİYE'NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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