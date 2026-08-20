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Genç yetenekler Kapadokya'nın topraklarında podyum peşinde

Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotları, 21-23 Ağustos'ta Nevşehir'de yapılacak Kapadokya Rallisi'nde Ford Fiesta Rally3 ile podyum için yarışacak.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Genç yetenekler Kapadokya'nın topraklarında podyum peşinde

Genç yetenekler Kapadokya'nın topraklarında podyum peşinde

Castrol Ford Team Türkiye, 21-23 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek Kapadokya Rallisi'nde genç pilotlarıyla şampiyonluk mücadelesine hazırlanıyor. Takım, Castrol Ford Racing Academy çatısı altında yetişen pilotlarını; zorlu toprak etaplar, sıcak hava koşulları ve uzun parkur deneyimiyle sınayacak.

yarış hedefi ve araç tercihi:

Geçen yıl Kapadokya'da Markalar Birinciliği Kupası'nı kazanan ekip, bu yıl da başarısını yukarı taşımayı hedefliyor. Takım, parkurda Ford Fiesta Rally3 ile podyum kovalayacak ve genç pilotlara ulusal seviyede rekabet deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Kapadokya Rallisi'nin toplam uzunluğunun 300 km'yi geçmesi; sıcak Ağustos koşulları ve kırıcı toprak zemini, sürücüler ve ekipler için önemli bir sınav niteliği taşıyor.

ekibin genç kadrosu ve geçmiş performanslar:

Castrol Ford Racing Academy'nin yetiştirdiği iki ekip, Can Alakoç - Ivo Pükis ve Kaan Sarıhan - Ersin Ören ikilileri olarak parkura çıkacak. Kaan Sarıhan, Nisan ayında gerçekleşen Bodrum Rallisi'nde genç pilotlar klasmanında ikinciliği ve RC3 sınıfında üçüncülüğü elde ederek form grafiğini korudu. Ralli kariyerine 14 yaşında Letonya'da başlayan Can Alakoç ise kısa sürede Letonya, Estonya ve Litvanya gibi ülkelerde yarışarak uluslararası tecrübe kazandı.

Haziran ayında düzenlenen 50. Yeşil Bursa Rallisi'ne genç kadrosuyla katılan ekip, bu yarışın ardından programını tamamen Kapadokya etaplarına odaklayarak hazırlıklarını tamamladı. Takımın hedefi, hem bireysel klasmanlarda güçlü sonuçlar almak hem de genç pilotların dayanıklılık ve strateji deneyimini arttırmak.

takım hazırlıkları ve mentorluk:

Parkurdaki yarış performansının yanı sıra, arka plandaki stratejik hazırlıklar da büyük önem taşıyor. Genç sporcular, yarış boyunca takım koçu Murat Bostancı ile Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ali Türkkan'ın mentorluk desteğini alacak. Bu rehberlik, araç ayarları, etap okuma ve yarış içi karar verme gibi konularda genç pilotların gelişimini hızlandırmayı hedefliyor.

Ayrıca takım, etap odaklı testlerle toprak zemindeki lastik, süspansiyon ve soğutma stratejilerini teyit ederek dayanıklılığı ön planda tutuyor.

şili rallisi hazırlığı:

Ali Türkkan - Bilge Ayan ikilisi, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Junior WRC ayağı olan Şili Rallisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Kapadokya Rallisi'nde toprak zeminde yapılacak testler, ekibin 10-13 Eylül tarihlerinde Türkiye'yi Şili'de temsil ederken hedefleyeceği sonuçlar için kritik önemde olacak.

Kapadokya Rallisi, idari ve teknik kontrollerin yapılacağı 21 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 23 Ağustos Pazar günü düzenlenecek finiş ve ödül töreniyle son bulacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası 2026 takvimi:

19-20 Eylül - ESOK Eskişehir Rallisi

17-18 Ekim - KOSK Kocaeli Rallisi

14-16 Kasım - İSOK İstanbul Rallisi

CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE, GENÇ PİLOTLARIYLA 21-23 AĞUSTOS TARİHLERİNDE NEVŞEHİR&#039;DE DÜZENLENECEK...

CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE, GENÇ PİLOTLARIYLA 21-23 AĞUSTOS TARİHLERİNDE NEVŞEHİR'DE DÜZENLENECEK KAPADOKYA RALLİSİ'NDE PODYUM İÇİN MÜCADELE EDECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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