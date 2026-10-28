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Film Forum destekleriyle yeni filmler üretim aşamasına geçti

Film Forum’da 269 proje arasından seçilen yapımlara toplam 1 milyon 450 bin TL destek dağıtıldı; ödüller Altın Portakal töreninde verildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Film Forum destekleriyle yeni filmler üretim aşamasına geçti

Film Forum ödülleriyle 1 milyon 450 bin TL’lik destek sağladı

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesindeki Film Forum, iki günlük sunumlar ve sektörel söyleşilerin ardından düzenlenen törenle sona erdi. Festival kapsamında yerli ve yabancı sinema profesyonellerinin buluştuğu platform, bu yıl sinemaya 1 milyon 450 bin TL destek aktardı.

Toplam 269 proje arasından finale kalan çalışmalar, alanında uzman jüriler tarafından değerlendirildi. Yapım öncesi ve yapım aşamasındaki projelere verilen desteklerle Türk sinemasının yeni yapımlarının yolculuğu Film Forum kaynaklı katkılarla devam edecek.

jüri kararları ve öne çıkan projeler:

Uzun Metrajlı Kurmaca Film Pitching Platformu için ayrılan 450 bin TL ödenek ve diğer platformlara dağıtılan ayrı ayrı 250 bin TL ödüllerle birçok proje desteklendi. İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu ödülü, yönetmen ve senarist Kader Kaya’nın projesi Tanrının Yükü’ne verildi. Kader Kaya ödülünü alırken yapım ekibine teşekkür ederek, sinemada başörtülü bir kadını kimlikleriyle ve renkleriyle ele almanın kendisi için önemli olduğunu belirtti.

Uzun Metraj Kurmaca Platform Ödülü, yönetmenliğini Atıl İnaç’ın ve yapımcılığını Derya Tarım’ın üstlendiği Yağmur filmine layık görüldü. Jüri üyesi Derya Yanmış eseri, aynı anda farklı kadın kimliklerine yer veren ve deneysel anlatıya yakın duran cesur bir çalışma olduğu gerekçesiyle övdü.

Work in Progress kategorilerinde belgesel dalında ödülün sahibi İsmigül oldu; jüri eserin karakterler ve arkadaşları arasındaki dinamikleri ve iletişim kopukluklarını başarılı bir şekilde işlediğini vurguladı. Kurmaca dalında ise İskeletin Türküsü projesi ödül aldı. Yönetmen Murat Uğurlu, ödül konuşmasında sinemaya genç yaşta adım attığı günlerden bugüne uzanan süreci ve teşekkürlerini paylaştı.

Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching platformu jürisi tercihini Düş Kapanı projesinden yana kullandı ve bu proje de destek alacak yapımlar arasında yer aldı.

çevreci yaklaşım ve yeni ödüller:

Bu yıl ilk kez verilen Yeşil Setler Mümkün (YSM) ödülleri de tören kapsamında dağıtıldı. YSM genel koordinatörü Yeşim Girgin, sürdürülebilir film üretimini; üretim süreçlerine entegre edilmesi gereken temel bir yaklaşım olarak değerlendirdiklerini söyledi ve Yeşil Prodüksiyon Ödülü’nü Cennetin Çiçekleri filmine takdim ettiklerini açıkladı.

Yönetmen Metin Kuru ödül sırasında Cennetin Çiçekleri’nin uluslararası yolculuğuna Antalya’dan başlamış olmaktan memnun olduğunu belirterek filmin coğrafi bir adalet sorgulaması olduğunu ifade etti. Film Forum kapsamında ilk kez verilen İklime Duyarlı Hikâye Ödülü ise Sisler Krallığı projesine verildi; yönetmen Aslı Akdağ ve ekipten Büşra Coşkun bu ödülün taşdığı anlam nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Ödül töreni ve Film Forum programı, hem yaratıcı projelere finansal destek sağladı hem de sürdürülebilir üretim ve yeni anlatı arayışlarında sinema profesyonellerini bir araya getirdi. Desteklenen projeler gelecek süreçte festival gösterimleri ve yapım aşamalarında Film Forum katkısını taşıyacak.

63. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FİLM FORUM...

63. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FİLM FORUM, DOPDOLU BİR PROGRAMIN ARDINDAN DÜZENLENEN ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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