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Filyos limanı bölgenin lojistik ve ticaret merkezine dönüştürülüyor

KARDEMİR heyeti, Genel Müdür Cem Erdem eşliğinde Filyos Limanı’nı inceledi; hedef limanın Karadeniz'de enerji üsünden bölgesel ticaret merkezine dönüşmesi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Filyos limanı bölgenin lojistik ve ticaret merkezine dönüştürülüyor

Filyos limanı bölgenin lojistik ve ticaret merkezine dönüştürülüyor

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz ve beraberindeki heyet, Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Cem Erdem ev sahipliğinde Filyos Türkiye Petrolleri Limanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette, limanın Karadeniz’deki enerji operasyonlarına hizmet eden bir üs olmasının ötesinde, bölge sanayisi için stratejik bir ticaret ve lojistik merkezine dönüştürülmesine dönük adımlar ele alındı.

ziyaret kapsamında ele alınan başlıklar:

Görüşmelerde, başta KARDEMİR olmak üzere Karabük, Zonguldak, Bartın ve çevre illerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının hammadde tedariki ile ithalat ve ihracat yüklerinin Filyos Limanı üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi. Taraflar, limanın daha etkin kullanılmasıyla lojistik maliyetlerin azaltılması ve bölgesel rekabet gücünün artırılmasının önemini vurguladı.

altyapı ve işletmecilik hedefleri:

Türkiye Petrolleri, limanı modern ve teknolojik bir altyapı ile işletmeyi; demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla güçlü bir lojistik ağın merkezinde konumlandırmayı hedefliyor. Ayrıca işletmecilik yaklaşımında yeşil dönüşüm politikalarıyla uyum ve dünya standartlarında hizmet sunma hedefleri de ön planda tutuluyor.

Taraflar, KARDEMİR ile geliştirilecek somut iş birliklerinin Filyos Limanı’nı bölgenin ana lojistik ve ticaret merkezlerinden biri haline getireceğini ve özellikle Karabük başta olmak üzere bölge sanayisinin rekabet gücüne katkı sağlayacağını belirtti. Ziyaret, limanın sadece enerji projelerine destek veren bir altyapı olmanın ötesine taşınması yönündeki niyetin somut adımlarla pekiştirildiğini gösterdi.

KARDEMİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHAMMED ALİ OFLAZ(SOLDA) VE BERABERİNDEKİ HEYET, TÜRKİYE...

KARDEMİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHAMMED ALİ OFLAZ(SOLDA) VE BERABERİNDEKİ HEYET, TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRÜ CEM ERDEM EV SAHİPLİĞİNDE FİLYOS TÜRKİYE PETROLLERİ LİMANI’NI ZİYARET EDEREK LİMANDAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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