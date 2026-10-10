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Fink: takımda kalıp mücadeleyi sürdüreceğim

Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink, 3-0'lık Trabzonspor yenilgisi sonrası görevde kalmak istediğini, savaşçı olduğunu ve takımın toparlanacağına inandığını söyledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 19:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fink: takımda kalıp mücadeleyi sürdüreceğim

Thorsten Fink maç sonrası değerlendirmesi

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında konuk ettikleri Trabzonspor'a 3-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mağlubiyetten üzüntü duyduklarını belirten Fink, karşılaşmanın zor geçtiğini ve Trabzonspor'un daha iyi oynadığını ifade etti.

maçın seyri ve takım performansı:

Fink, karşılaşmanın özellikle ilk yarısında rakibin üstün oynadığını, Trabzonspor'un hızlı düşünüp hızlı oynadığını ve mücadeleleri kazandıklarını söyledi. Maçın ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan teknik adam, buna rağmen istenen sonucun alınamadığını dile getirdi.

Maç boyunca dikkat edilmesi gereken noktalardan birinin temaslı oyun olduğunu belirten Fink, kartlar konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini ekledi. Ayrıca, takımın moralini yükseltmenin önemine değinerek oyuncularını tekrar kaldırmaları gerektiğini söyledi.

fink'in göreve devam kararı:

İstifa edip etmeyeceği sorusuna net yanıt veren Fink, "Ben bir savaşçıyım, burada kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Kulübün değerlendirmesine saygı duyacağını ancak kendisinin takımda kalıp mücadeleyi sürdüreceğini, daha önce taraftara güzel futbol izlettiklerini ve bunu tekrar gösterebileceklerini belirtti.

Fink, takımın peş peşe 5 maç kaybettiği için özgüven kaybı yaşadıklarını ve gelecek mücadeleye en iyi şekilde hazırlanarak toparlanma sürecini başlatmak istediklerini sözlerine ekledi. Kararın son noktası hakkında ise ilgili mercilerin değerlendirmesinin belirleyici olacağını ifade etti.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THORSTEN FİNK, KÖTÜ GİDİŞE RAĞMEN BİR SAVAŞÇI OLDUĞUNU VE TAKIMININ...

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THORSTEN FİNK, KÖTÜ GİDİŞE RAĞMEN BİR SAVAŞÇI OLDUĞUNU VE TAKIMININ BAŞINDA KALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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