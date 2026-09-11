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Fırın deposundaki zuladan çıkan 1 milyon 29 bin hap, şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı

Mersin'de bir fırında gizlenen 31 koli ve 6 varilde toplam 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi; şüpheli C.A. tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:36

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fırın deposundaki zuladan çıkan 1 milyon 29 bin hap, şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı

Fırın deposundaki zuladan çıkan 1 milyon 29 bin hap, şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı

Mersin polisi tarafından yürütülen operasyonda, bir fırın deposunda zulalanmış halde bulunan sentetik ecza haplarına yönelik soruşturmada şüpheli C.A. yakalanarak tutuklandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda yürütüldü.

Operasyon ve ele geçirilen miktar:

Soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldü. Ekiplerin çalışmasında şüpheli olarak belirlenen C.A.nın iş yeri ve deposunda yapılan takip sonucunda şahsın Antalya'da olduğu tespit edildi ve burada düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlı Mersin'e getirildikten sonra verdiği ifade üzerine polisi fırın adresine yönlendirdi.

Adreste yapılan aramada, 31 koli ve 6 varil içinde toplam 1 milyon 29 bin adet uyuşturucu madde içerikli sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bulunan haplara el konuldu ve şüpheli emniyete götürüldü.

Soruşturmanın seyrı ve resmi açıklama:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve ele geçirildiği bildirilen miktar delil olarak dosyaya girilmiş durumda.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Mersinimizin emniyeti olarak gençlerimizi uyuşturucudan korumak, suç ve suçlularla mücadele etmek için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

MERSİN POLİSİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA FIRINDAKİ ZULADA KOLİ VE VARİLLERDE ELE GEÇİRİLEN 1 MİLYON 29...

MERSİN POLİSİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA FIRINDAKİ ZULADA KOLİ VE VARİLLERDE ELE GEÇİRİLEN 1 MİLYON 29 BİN ADET UYUŞTURUCU MADDE İÇERİĞİ OLAN SENTETİK ECZA HAPIYLA İLGİLİ YAKALANAN ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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