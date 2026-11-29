mezarlıkta yaşananlar:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgâr, Yeşilsırt Mahallesi Mezarlığında maddi hasara yol açtı. Şiddetli fırtınaya dayanamayan çok sayıda çam ağacı kökünden sökülerek veya gövdesinden kırılarak kabirlerin üzerine devrildi.

Devrilen ağaçların gövde ve dalları, çevredeki bazı mezarların mermer bloklarına ve mezar taşlarına çarparak kırılmalara ve hasara neden oldu. Mezarlığı ziyarete gelen vatandaşlar durumu fark ederek belediye ekiplerine haber verdi.

belediye müdahalesi ve beklenti:

Yetkililerden yapılan açıklamada, ihbar üzerine kırılan ağaçların kaldırılması ve hasar gören alanların temizlenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, devrilme riski taşıyan diğer ağaçlarda da inceleme yapılarak bölgede temizlik çalışmasının sürdürüleceği ifade edildi.

Olay, Marmara Bölgesi genelinde yapılan kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarılarıyla paralel bir gelişme olarak kayda geçti; yetkililerden gelecek değerlendirmelerle hasarın boyutu netleşecek.

ŞİDDETLİ RÜZGAR, AĞAÇLARI DEVİRİNCE MEZARLIKLARA DA ZARAR VERDİ.