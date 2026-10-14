Galatasaray'ın evinde ağır yenilgi: Barcelona 4-1 kazandı

Maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Maçta ev sahibi takım Aleksey Batrakov ile öne geçerken, Barcelona Joao Cancelo ile eşitliği sağladı ve ikinci yarıda Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi ile üstünlüğü ele geçirdi.

İlk yarı ve goller:

28. dakikada Aleksey Batrakov ile öne geçen Galatasaray, ilk yarının son bölümünde 43. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle skoru eşitledi. Bu gol takımların soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitmesine neden oldu.

İkinci yarıda belirleyici anlar:

İkinci yarıda Barcelona oyunun kontrolünü eline aldı. 50. dakikada sağ kanattan Yamal'ın ortasında altıpas üzerinde Fermin Lopez'in kafa golü ile Barcelona 2-1 öne geçti. Üçüncü gol 53. dakikada Anthony Gordon'un sağ çaprazdan attığı golle geldi ve skor 1-3 oldu. 65. dakikada Yamal'ın sağ kanattan gönderdiği pasta Adeyemi'nin vuruşu filelerle buluşunca fark dörde çıktı: 1-4.

Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde Barcelona baskısını sürdürdü; 76. dakikada Adeyemi'nin şutu auta giderken, 83. dakikada Gabriel Jesus'un penaltı vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı. 85. dakikada ise Sallai savunma müdahalesi ile tehlikeyi uzaklaştırdı.

Hakem ve stat:

Maç RAMS Park'ta oynandı. Hakem kadrosunda Marco Guida, Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yer aldı.

Kadro ve değişiklikler:

Galatasaray (ilk 11): Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz (Roland Sallai dk. 67), Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Renato Nhaga dk. 81), Mario Lemina (Lesley Ugochukwu dk. 58), Yunus Akgün (Leroy Sane dk. 58), Aleksey Batrakov (Gabriel Sara dk. 58), Rafael Leao, Victor Osimhen.

Yedekler: Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, El Chadaille Bitshiabu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, Berat Luş.

Teknik direktör: Okan Buruk.

Barcelona (ilk 11): Joan Garcia, Eric Garcia (Jules Kounde dk. 73), Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Rodri, Pedri (Marc Bernal dk. 73), Lamine Yamal, Fermin Lopez (Gavi dk. 82), Anthony Gordon (Karim Adeyemi dk. 59), Dani Olmo (Gabriel Jesus dk. 58).

Yedekler: Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic, Alex Balde, Brian Farinas, Xavi Espart, Hamza Abdülkerim.

Teknik direktör: Hansi Flick.

Skor, goller ve kartlar:

Goller: Aleksey Batrakov (dk. 28) — Joao Cancelo (dk. 43), Fermin Lopez (dk. 50), Anthony Gordon (dk. 53), Karim Adeyemi (dk. 65).

Sarı kartlar: Rafael Leao, Roland Sallai (Galatasaray).

Sonuç olarak Barcelona, verdiği etkili pas akışı ve ikinci yarıdaki etkin presiyle sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray ise ilk yarıda öne geçmesine rağmen rakibin oyuna dönüşüne cevap veremedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.