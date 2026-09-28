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Fotokapan kaydı operasyonla sonuçlandı: Bilecik'te dört kişi define ararken yakalandı

Gölpazarı'nın Kasımlar mevkiindeki fotokapan kaydı üzerine KOM ve Gölpazarı İlçe Jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda dört kişi define ararken suçüstü yakalandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fotokapan kaydı operasyonla sonuçlandı: Bilecik'te dört kişi define ararken yakalandı

Fotokapan kaydı operasyonla sonuçlandı: Bilecik'te dört kişi define ararken yakalandı

Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar köyü mevkiinde, bölgeye kurulan fotokapana düşen görüntüler üzerine güvenlik güçleri alarma geçti.

Operasyonun detayları:

Edinilen bilgilere göre, fotokapan kayıtlarının incelenmesi sonrası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak bir çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda İ.Ö., R.K., F.K. ve Ö.D. isimli dört şüpheli, define aradıkları sırada suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler ve soruşturma:

Operasyon sırasında şüphelilere ait çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak resmî makamlar tarafından soruşturma başlatıldığı ve işlemlerin sürdüğü bildirildi.

BİLECİK’TE 4 KİŞİ DEFİNE ARARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

BİLECİK’TE 4 KİŞİ DEFİNE ARARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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