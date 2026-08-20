Galatasaray Palandöken'de karşılaşma öncesi kampa girdi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum'a ulaştı. Taraftarlar sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında yoğun ilgiyle karşıladı.

antrenman ve yolculuk:

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde saat 13.00'te antrenman yapan ekip, saat 17.00'de İstanbul'dan havalanan uçakla Erzurum'a hareket etti. Uçuşun ardından kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

taraftar ilgisi ve konaklama:

Yüzlerce Galatasaray taraftarı havalimanına gelerek oyunculara ve teknik heyete destek verdi. Özellikle Victor Osimhen ile teknik direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterildi. Kafile, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otele doğru yöneldi.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR YILDIZ FUTBOLCU VİCTOR OSİMHEN VE TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK’A YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.