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Galatasaray Palandöken'de karşılaşma öncesi kampa girdi

Galatasaray, Süper Lig 2. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynayacağı maç için Erzurum'a geldi; taraftarlar havalimanında büyük ilgi gösterdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:20

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 20:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray Palandöken'de karşılaşma öncesi kampa girdi

Galatasaray Palandöken'de karşılaşma öncesi kampa girdi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum'a ulaştı. Taraftarlar sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında yoğun ilgiyle karşıladı.

antrenman ve yolculuk:

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde saat 13.00'te antrenman yapan ekip, saat 17.00'de İstanbul'dan havalanan uçakla Erzurum'a hareket etti. Uçuşun ardından kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

taraftar ilgisi ve konaklama:

Yüzlerce Galatasaray taraftarı havalimanına gelerek oyunculara ve teknik heyete destek verdi. Özellikle Victor Osimhen ile teknik direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterildi. Kafile, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otele doğru yöneldi.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR YILDIZ FUTBOLCU VİCTOR OSİMHEN VE TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK’A YOĞUN...

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR YILDIZ FUTBOLCU VİCTOR OSİMHEN VE TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK’A YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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