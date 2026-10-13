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Şampiyonlar Ligi'nde ilk 15: Galatasaray ve Barcelona fileleri boş bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray evinde Barcelona'yı ağırlıyor; maçın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 22:36

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 22:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 15: Galatasaray ve Barcelona fileleri boş bıraktı

Maçta son durum:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçti ve müsabaka devam ediyor.

Oyunun ilk 15 dakikası:

Maçın açılış periyotunda her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi; önemli gol fırsatları sınırlı kaldı. Savunmaların dikkatli duruşu ve orta saha mücadelesi maçın temposunu belirledi. Henüz skor tabelasında bir hareket yok.

Devam eden bölümde beklentiler:

İlerleyen dakikalarda tempoda artış ve hücum oyuncularının daha fazla etkili olması bekleniyor. Her iki takım için de ilk golü bulmak, maçın akışını belirleyecek kritik unsur olacak. Seyircilerin ve teknik ekiplerin taktiksel hamleleri maçın sonucunu etkileyebilir.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN 2. HAFTASINDA GALATASARAY EVİNDE İSPANYOL EKİBİ BARCELONA İLE...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 2. HAFTASINDA GALATASARAY EVİNDE İSPANYOL EKİBİ BARCELONA İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKADA 15 DAKİKA GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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