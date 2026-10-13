Gençlerbirliği Galatasaray maçı hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor

hazırlık programı:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Gençlerbirliği, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde maç hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bernd Storck yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar, günün ilk antrenmanıyla fitness salonunda yapılan aktivasyon hareketleriyle başladı. Sahada devam eden bölümde ekip; ısınma koşuları, isabetli pas çalışmaları ve top kapma düzeyinde yoğunlaştı.

antrenman detayları:

İdmandaki program, hücum varyasyonları ve çift kale maç uygulamalarıyla sürdü. Öğleden sonraki ikinci seans gruplar halinde yapıldı; koordinasyon çalışmaları sonrası sonuçlandırma ve savunma organizasyonları üzerine duruldu. Günün kapanışı ise farklı taktiksel varyasyonların denenmesiyle tamamlandı. Antrenmanlar, maç temposuna hazırlık amacıyla hem fiziksel hem taktik yoğunluk barındırdı.

sakatlık durumu ve takım kadrosu:

Tedavisi tamamlanarak iyileşme sürecine giren Cheikh Niasse, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Tedavileri devam eden Oğulcan Ülgün, Adama Traore, Pedro Pereira ve Kevin Rodrigues ise bireysel programlarla çalışmalarını sürdürüyor. Özel izinli olan Sekou Koita ise antrenmanda yer almadı. Teknik ekip, eksiklerle ilgili durumu takip ederek maç planlamasını şekillendirecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA SAHASINDA GALATASARAY’I KONUK EDECEK OLAN GENÇLERBİRLİĞİ, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.