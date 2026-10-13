Manisa meclisinde çiftçi sorunları, anmalar ve festival daveti öne çıktı

Manisa büyükşehir meclis toplantısı özeti:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı, Başkanvekili Yağız Kaya yönetiminde Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündemdeki maddeler görüşülerek oylandı; toplantı, anma ve üretici sorunlarının öne çıktığı bir oturum oldu.

Anma ve kınamalar:

Toplantının açılış konuşmasında Başkanvekili Yağız Kaya, Soma'da meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden işçileri andı. Turgutlu ve İstanbul'da okullarda yaşanan saldırılar mecliste kınandı, ayrıca Akhisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 11 kişi için başsağlığı dilekleri iletildi. Dilek ve temenniler bölümünde Dünya Öğretmenler Günü anılırken, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda ve Soma'daki maden kazasında hayatını kaybedenler anıldı; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajları paylaşıldı.

çiftçi talepleri ve yöresel gündem:

Söz alan Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, ilçenin temel geçim kaynaklarından olan Sarıgöl'ün çekirdeksiz Sultaniye üzüm üreticileri ile zeytin üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları meclise taşıdı. Akdeniz, üreticilerin bu yıl ciddi mağduriyet yaşadığını belirterek sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu. Önergeler bölümünde ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste meclis üyelerine bilgilendirme yaptı ve Manisa Kent Konseyi'nin yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca Akhisar'da 16-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Leziz Akhisar Festivali 16-18 Ekim için davet yapıldı. Meclis, bir sonraki toplantının 10 Kasım saat 18.00'de yapılmasını kararlaştırdı ve oturum sona erdi.

GÜNDEM MADDELERİNE GEÇİLMEDEN ÖNCE SÖZ ALAN SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANI TAHSİN AKDENİZ, İLÇENİN TEMEL GEÇİM KAYNAKLARINDAN OLAN ÇEKİRDEKSİZ SULTANİYE ÜZÜMÜNDE ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI SIKINTILARI GÜNDEME GETİRDİ. ÜRETİCİLERİN BU YIL CİDDİ MAĞDURİYET YAŞADIĞINI BELİRTEN AKDENİZ, SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN CUMHURBAŞKANI VE İLGİLİ BAKANLIKLARA ÇAĞRIDA BULUNDU.