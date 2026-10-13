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İsmail Kartal: disiplin ve rotasyonla Birmingham'dan başarılı dönmeyi amaçlıyoruz

İsmail Kartal, Aston Villa maçında disiplinli oyun ve rotasyonla sakatlık riskini yönetip Birmingham'dan başarılı sonuçla dönmeyi amaçladıklarını söyledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 22:41

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İsmail Kartal: disiplin ve rotasyonla Birmingham'dan başarılı dönmeyi amaçlıyoruz

hazırlıklar tamamlandı:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı için Birmingham'a giderek çalışmalarını noktaladı. Teknik direktör İsmail Kartal, Villa Park'ta düzenlenen basın toplantısında takımın son antrenmanını İstanbul'da yaptıklarını ve oyuncuların daha iyi dinlenebilmesi için burada antrenman yapmama kararı aldıklarını açıkladı. Kartal, takımın enerjisi ve motivasyonunun iyi olduğunu vurguladı.

rakip değerlendirmesi:

Kartal, rakip Aston Villa için "iyi bir takım" tanımlaması yaparken kulübün teknik kadrosuna ve oyuncu yapısına saygı duyduklarını belirtti. Son yıllarda Avrupa kupalarında başarılar elde eden teknik adam Unai Emery'i takdir ettiklerini söyleyen Kartal, Villa'nın sezon başında bazı önemli oyuncularını kaybetmiş olsa da yine de hücum hattında önemli isimlere sahip olduğunu ifade etti.

Kartal, rakibin ligde zaman zaman istikrarsız sonuçlar almış olsa da geçmişte önemli seriler yakalayarak ligi ilk 4'te bitirdiklerini hatırlatarak, "Karşımızda iyi bir takım var" değerlendirmesinde bulundu. Bu çerçevede takımının maça nasıl hazırlanacağını ve oyunun disiplinine ilişkin planları olduğunu aktardı.

maç stratejisi ve hedef:

Fenerbahçe'nin maç planını açıklayan Kartal, takım olarak hücum veya savunma tercihinden önce disiplinli oyun vurgusu yaptıklarını söyledi: "Yarın hep beraber disiplinli oynayarak, bu takıma karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa ona göre oynayacağız." Antrenmanların bu doğrultuda yapıldığını ve takımın mücadele edeceğini belirtti.

Kartal, hedeflerini net ifade ederek "Elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemize başarılı şekilde dönmek istiyoruz" diye konuştu. Ayrıca karşılaşmadan olumlu bir sonuçla ayrılma niyetinde olduklarını, "Puan kaybı düşünmüyoruz" sözleriyle dile getirdi ancak rakibe saygı duyduklarını da ekledi.

rotasyon, adalet ve oyuncu yönetimi:

Yoğun fikstür nedeniyle oyuncu rotasyonunun zorunlu olduğunu söyleyen Kartal, fiziksel yükü yönetme ve takım bütünlüğünü korumanın öncelikleri arasında olduğunu anlattı. "Maç maç düşünerek" planlama yaptıklarını, bazı oyuncuları dinlendirip bazılarını oynatacaklarını belirtti. Bu yaklaşımın hem sakatlık riskini en aza indirmek hem de takımdaki adaleti sağlamak için gerekli olduğunu vurguladı.

Kartal, adaleti koruma çabalarının teknik ekibin en zorlandığı ama en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade ederek, herkese yeri ve zamanı geldiğinde şans vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

lukaku'nun sağlık durumu:

Romelu Lukaku ile ilgili soruya Kartal, takımın "tam kadro olarak buraya geldik" yanıtını verdi. Lukaku konusunda kararın bu gece ve yarın verileceğini; sağlık ekibiyle toplantı yapıp sonrasında net bir karar alınacağını söyledi.

Kartal son olarak, ters bir sonuç olsa bile telafi şanslarının bulunduğunu hatırlattı ve Slavia Prag ile İstanbul'da, ardından Liverpool ile oynayacakları maçları işaret ederek yolculuklarını sürdüreceklerini belirtti.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL, MAÇIN OYNANACAĞI VİLLA PARK’TA BASIN TOPLANTISI...

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL, MAÇIN OYNANACAĞI VİLLA PARK’TA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYEREK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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