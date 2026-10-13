Archie Brown: villa'da aile ziyareti değil, üç puan hedefi

maç öncesi değerlendirme:

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşması öncesinde Villa Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yarın İngiltere temsilcisi Aston Villa ile oynanacak mücadele öncesi takımın hazırlıklarını tamamladığını ve Birmingham'a giderek maça odaklandıklarını belirtti.

Brown, kulübün Şampiyonlar Ligi arenasında uzun zamandır yer almak istediğini ve her maçta takımlarının seviyesini göstermek istediğini vurguladı. Antrenman temposu ve ligde alınan olumlu sonuçların kadroya özgüven verdiğini ifade etti.

kişisel duygu ve öncelikler:

Doğduğu ve ailesinin yaşadığı şehirde oynamanın kendisi için özel olduğuna değinen 24 yaşındaki oyuncu, bununla birlikte önceliğinin kişisel değil takım başarısı olduğunu net bir şekilde aktardı. Brown, basın toplantısında "Ailemle bir araya gelmek için burada değilim, takımıma 3 puanı kazandırmak için buradayım" diyerek hedefini özetledi ve son dönemde bunu yapabilmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu ekledi.

Bu sözler, oyuncunun profesyonel yaklaşımını ve kulüp hedeflerine verdiği önemi ortaya koydu; doğup büyüdüğü ortamın duygusal değerine rağmen saha içindeki sorumluluğunu ön planda tuttuğunu gösterdi.

takıma katkı ve teknik anlayış:

Brown, takımdaki rolü hakkında da konuştu. Teknik Direktör İsmail Kartal ile çalışma biçiminin, kendisinin görev tanımını ve saha içindeki katkısını şekillendirdiğini belirtti. Ofansif hücum katkılarından memnun olduğunu ancak esas görevinin savunma olduğunu vurgulayarak, "Maça odaklanacağım, geri kalan her şey artı olacak" ifadesini kullandı.

Brown'ın açıklamaları, hem bireysel disiplinini hem de takım içindeki uyum arayışını gösteriyor. Fenerbahçe'nin Villa Park'taki mücadelesi öncesinde oyuncunun bu net tutumu, teknik ekip açısından stratejik bir güven unsuru olarak yorumlanabilir.

FENERBAHÇE'NİN İNGİLİZ OYUNCUSU ARCHİE BROWN