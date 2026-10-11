Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Kilolardan ringe: Mert Can Akarsu büyüklerde dünya şampiyonu olmayı hedefliyor

Konya'da kilo vermek için kick boksa başlayan 18 yaşındaki Mert Can Akarsu, İtalya'da 86 kg Full Contact'ta gençler dünya şampiyonu oldu; hedefi büyükler.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kilolardan ringe: Mert Can Akarsu büyüklerde dünya şampiyonu olmayı hedefliyor

Konya'dan İtalya'ya başarı öyküsü

Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Mert Can Akarsu, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 86 kg Full Contact kategorisinde temsil ederek altın madalya kazandı. 18 yaşındaki sporcu, kilo verme amacıyla başladığı kick boksta gençler düzeyinde elde ettiği zaferle ülkeyi gururlandırdı.

spora başlangıç ve kariyer gelişimi:

Yaklaşık 8 yıldır kick boksla ilgilenen Akarsu, gençlik döneminde 2 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye şampiyonluğu ve 1 Dünya Kupası ikinciliği elde etti. Spora küçük yaşlarda, kilo problemi nedeniyle başladığını; başlangıçta büyük başarılar beklemediğini ancak kararlılık ve sıkı çalışma sayesinde bugünlere geldiğini belirtti. Antrenman, diyet ve fizyoterapi desteğiyle hazırlık sürecini tamamlayan sporcu, elde edilen şampiyonluğun arkasında yoğun bir emeğin bulunduğunu vurguladı.

hazırlık süreci ve kulüp desteği:

Selçuklu Belediyespor ve Milli Takım Kick Boks antrenörü Mevlüt Aker turnuva sürecini detaylandırdı. Antrenör Aker; Akarsu'nun Gençler Kategorisi'ndeki son yılında 86 kilogramda Türkiye şampiyonu olarak milli takıma katıldığını, 18-27 Eylül tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Şampiyonası'nda rakiplerini eleyerek finalde Yunan rakibini mağlup ettiğini aktardı. Hazırlık döneminde sporcunun yaklaşık 8-9 kilogram verdiği, yoğun antrenmanlar sırasında bazı sakatlıklar yaşandığı ancak planlı bir programla bu dönemin başarıyla atlatıldığı belirtildi.

Antrenör Aker, kulübün ve yöneticilerin sunduğu imkanların sonuçlara doğrudan katkı sağladığını ifade ederek Selçuklu Belediyespor, kulüp müdürü, kulüp başkanı ve özellikle Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti. Kulübün sağladığı üst düzey çalışma merkezleri, diyetisyen ve fizyoterapist desteği ile sporcunun performansının artırıldığı vurgulandı.

gelecek hedefleri ve sporcu mesajı:

Akarsu'nun kısa vadeli hedefi, 2027 yılına kadar büyükler kategorisine geçmek ve sıklet değişikliğiyle birlikte büyükler düzeyinde dünya şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu ve Dünya Kupası şampiyonluğu elde etmek. Genç sporcu, yaşın spora başlamak için engel olmadığını, kick boksun dışarıdan göründüğü kadar yalnızca sertlik barındırmadığını; kardeşlik ve centilmenlik değerleri taşıdığını vurgulayarak gençleri spora teşvik etti.

Selçuklu Belediyespor ve milli takım ekibi, hazırlık programını ve destek mekanizmalarını sürdüreceklerini; hedeflerinin büyüklerde de aynı başarıyı tekrarlamak ve Akarsu'yu dünya şampiyonu yapmak olduğunu belirtti. Elde edilen gençler şampiyonluğu, hem sporcu hem de kulüp için yeni bir başlangıcın işareti olarak değerlendiriliyor.

Konya’da kilo vermek için başladığı kick boksta gençler dünya şampiyonu olan Mert Can Akarsu...

Konya’da kilo vermek için başladığı kick boksta gençler dünya şampiyonu olan Mert Can Akarsu, büyükler kategorisine geçerek dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zonguldaklı genç hokeyci Altay Koçaklı milli takıma çağrıldı
images

Bingöl'den Avrupa'ya uzanan bocce yolculuğu: genç şampiyonlar yeni hedeflere haz...
images

Yabancı isim düdükte: Munuera Beşiktaş‑Kocaelispor maçının video yardımcı hakemi
images

Galatasaray-Barcelona maçında İtalya'dan Marco Guida görev alacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Solhanlı öğrenciler Hasankeyf'te Mezopotamya'nın izlerini sürdü

Eğlence amaçlı yumruk duvarda bitti: öğrenci elinden yaralandı

Kocaeli kitap fuarında nadir baskı ve imzaların kıyasıya müzayedesi

Bin yıllık ağacın meyvesi aynı gün tadımda

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Büyükorhan'da orman yangınına karadan ve havadan yoğun müdahale

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti