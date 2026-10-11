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Zonguldaklı genç hokeyci Altay Koçaklı milli takıma çağrıldı

Altay Koçaklı, Arslan Zeki Demirci Hokey Spor Kulübü'nden U14 milli takım kampına davet edildi; 10-18 Ekim 2026 tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak kampa katılacak.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Zonguldaklı genç hokeyci Altay Koçaklı milli takıma çağrıldı

Altay Koçaklı'nın milli daveti:

Arslan Zeki Demirci Hokey Spor Kulübünde forma giyen Altay Koçaklı, U14 Hokey Milli Takımı kampına davet edildi. Kamp, 10-18 Ekim 2026 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Genç oyuncunun milli takıma çağrılması, kulüp ve okul çevresinde heyecan yarattı. Altay'ın daveti, Arslan Zeki Demirci Hokey Spor Kulübü'nün son dönemdeki yükselişinin de somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Kulüp, il karmasıyla Zonguldak'ı temsil ederek ve oyuncularıyla önemli başarılara imza atarak ikinci ligden birinci lige yükselme başarısı gösterdi.

Yerel başarılar ve hazırlık süreci:

Beden Eğitimi Öğretmeni Uğur Kaya, 2025-2026 sezonu kapsamında U13 Erkekler Özgür Gazze Kupası müsabakalarını 7-12 Kasım tarihlerinde Konya'da oynadıklarını, Zonguldak ilini il karmasında Arslan Zeki Demirci Hokey Spor Kulübü ile temsil ettiklerini aktardı. Kaya, Gençlik Spor İl Müdürü Halil Hacı'ya verdikleri destek için teşekkür ederek, Altay'ın kampta da başarılı olacağına inanç belirtti.

Okulun gururu ve beklentiler:

Arslan Zeki Demirci Ortaokulu Müdürü Barış Güney ise okullarından yetişen bir öğrencinin milli takıma çağrılmasının gurur verici olduğuna dikkat çekti ve Altay Koçaklı'ya bu yolda başarılar diledi. Kulüp ve okul yetkilileri, sporcunun kamp sürecinde en iyi performansı göstermesi için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

ARSLAN ZEKİ DEMİRCİ HOKEY SPOR KULÜBÜNDE FORMA GİYEN ALTAY KOÇAKLI, U14 HOKEY MİLLİ TAKIMINA DAVET...

ARSLAN ZEKİ DEMİRCİ HOKEY SPOR KULÜBÜNDE FORMA GİYEN ALTAY KOÇAKLI, U14 HOKEY MİLLİ TAKIMINA DAVET EDİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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