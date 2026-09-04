Galatasaray son dakikada Sara ile Başakşehir'i deplasmanda devirdi

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan 3-2 galip ayrıldı. Mücadele, Başakşehir'in Eldor Shomurodov'un penaltı golüyle eşitliği sağlamasının ardından hızlı iniş çıkışlara sahne oldu; son sözü ise Galatasaraylı Gabriel Sara söyledi.

maçın kırılma anları:

Galatasaray'ın öne geçiren ismi Victor Osimhen ilk yarıda golle buluştu (16.). İkinci yarıda 63. dakikada Sallai'nın müdahalesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi ve 66. dakikada penaltıyı kullanan Eldor Shomurodov skoru 1-1 yaptı. Çok geçmeden, Galatasaray'da Lucas Torreira'nın 71. dakikadaki golü takımını yeniden öne taşıdı.

Başakşehir pes etmedi; 76. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine giden kafa vuruşu skoru 2-2'ye getirdi. Bu bölümde oyun sertleşti, 79. dakikada Umut Bozok'un müdahalesi sonrası doğrudan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 83. dakikada Sanchez'in sonrasında ağlara giden kafa golü VAR incelemesiyle ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maçın son anlarında galibiyeti getiren isim 90. dakikada serbest vuruştan Gabriel Sara oldu ve Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

hakemler, kartlar ve teknik notlar:

Karşılaşmanın hakem triosu Kadir Sağlam, Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar olarak görev yaptı. Maçta Başakşehir'den Christopher Operi ve Saba Kharebashvili, Galatasaray'dan Rolland Sallai, Davinson Sanchez ve Rafael Leao sarı kart gördü. Ayrıca Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin maç içinde kırmızı kartla cezalandırıldı. Oyunun sertleştiği anlar, hem fiziksel mücadeleyi hem de VAR kararlarını öne çıkardı.

Başakşehir ilk 11'i: Deniz Dilmen; Ömer Ali Şahiner (Michal Karbownik dk. 82), Emin Bayram, Jerome Opoku, Christopher Operi (Saba Kharebashvili dk. 63); Andreas Skov Olsen (Ousseynou Ba dk. 82), Jakub Kaluzinski (Umut Bozok dk. 74), Oliver Kemen, Umut Güneş; Abbosbek Fayzullayev (Ivan Brnic dk. 74), Eldor Shomurodov. Yedekler arasında Volkan Babacan, Yusuf Sarı, Davie Selke, Berkay Özcan, Bertuğ Yıldırım yer aldı.

Galatasaray ilk 11'i: Uğurcan Çakır; Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina (Abdülkerim Bardakcı dk. 46), Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 83); Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane (Deniz Gül dk. 83); Aleksey Batrakov (Rafael Leao dk. 68), Yunus Akgün, Victor Osimhen (Barış Alper Yılmaz dk. 33). Yedeklerde Jankat Yılmaz, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga bulundu.

Maçın golleri listesi şu şekilde: Başakşehir adına Eldor Shomurodov (dk. 66 pen.), Davinson Sanchez (dk. 76 k.k); Galatasaray adına Victor Osimhen (dk. 16), Lucas Torreira (dk. 71) ve Gabriel Sara (dk. 90).

Galatasaray, bu sonuçla deplasmanda kritik bir galibiyet alarak puanını yükseltirken, Başakşehir sahasında alınan bu mağlubiyet ve maç içindeki disiplin problemleriyle ilgili yeniden değerlendirme yapacak gibi görünüyor.

Stat: Başakşehir Fatih Terim. Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA GALATASARAY, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI BAŞAKŞEHİR'İ 3-2 MAĞLUP ETTİ.