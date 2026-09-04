İstanbulspor uzun vadeli imza attı: Ünal Emre Durmuşhan kadroya katıldı

İstanbulspor, Ünal Emre Durmuşhan transferini açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Hatayspor'tan Ünal Emre Durmuşhan'ı kadrosuna kattığını resmî olarak duyurdu.

transferin çerçevesi:

Kulüp tarafından yapılan açıklamada oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu adım, İstanbulspor'un önümüzdeki sezonlar için kadro istikrarını gözeten bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

kulübün açıklaması:

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ünal Emre Durmuşhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbulspor ailesine hoş geldin Ünal Emre Durmuşhan" denildi.

İstanbulspor'un resmi duyurusu, transferin resmileştiğini teyit ederken, tarafların finansal detayları paylaşmadığı görüldü. Yönetimin üç yıllık taahhüdü, oyuncuya uzun soluklu güven duyulduğu ve takım planlamasında sürekliliğin hedeflendiği şeklinde yorumlanıyor.

Hatayspor'dan gelen bu transfer, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'un kadro derinliğini artırma yönündeki adımlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kulüp ilerleyen dönemlerde oyuncunun takıma adaptasyonu ve kullanım planı hakkında ek bilgiler verebilir.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN İSTANBULSPOR, HATAYSPOR'DAN ÜNAL EMRE DURMUŞHAN'I KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.