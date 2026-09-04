Başakşehir'de Galatasaray bariyeri sürüyor: evinde 9 maçtır galibiyet yok

Maç sonucu ve doğrudan etkileri:

Trendyol Süper Lig 4. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Başakşehir, bu sonuçla sahasındaki Galatasaray karşılaşmalarında galibiyet özlemini 9 maç'a çıkardı. Turuncu-lacivertliler, iç saha serisinde son dönemde istikrarlı sonuçlar yakalayamadı.

Ev sahibi ekibin Galatasaray'ı evinde en son yendiği maç, 2017-2018 sezonunun 12. haftasında alınan 5-1'lik galibiyetti. O tarihten bu yana Başakşehir'in sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet kaydedildi.

ev sahibi serisinin detayları:

Başakşehir'in sahasında Galatasaray ile oynadığı son 9 maçın sonuçları şu şekilde:

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (2018-2019)

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (2019-2020)

Başakşehir: 0 - Galatasaray: 2 (2020-2021)

Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (2021-2022)

Başakşehir: 0 - Galatasaray: 7 (2022-2023)

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2 (2023-2024)

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2 (2024-2025)

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2 (2025-2026)

Başakşehir: 2 - Galatasaray: 3 (2026-2027)

sonuçların takıma yansımaları:

Bu tablo, hem Başakşehir'in ev sahibi avantajını gerektiği gibi kullanmakta zorlandığını hem de Galatasaray karşısında tekrarlayan sorunların olduğunu gösteriyor. Evindeki son dokuz maçta alınan üç beraberlik, takımın zaman zaman direnç gösterdiğini işaret etse de galibiyetin gelmemesi Başakşehir cephesinde çözülmesi gereken bir eksikliğe işaret ediyor.

BAŞAKŞEHİR, KONUK ETTİĞİ GALATASARAY’A 3-2 MAĞLUP OLURKEN, SAHASINDA SARI-KIRMIZILI TAKIMA KARŞI GALİBİYET ÖZLEMİ 9 MAÇA ÇIKTI.