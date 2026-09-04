Selendi'de tütün ve cirit festivalinde Tefo & Seko coşkusu

Manisa'nın Selendi ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Tütün ve Cirit Festivali konserlerle sürüyor. Festivalin dördüncü gününde sahne alan rap müziğin sevilen ikilisi, Selendililere müzik dolu bir gece yaşattı.

Gençlerin ilgisi ve performans:

Açık hava düzeninde kurulan Demokrasi Meydanı sahnesinde buluşan Tefo & Seko, repertuarlarından tanınan parçaları üst üste seslendirerek geceye damga vurdu. Konsere özellikle gençlerin yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti; meydanı dolduran vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti ve konser boyunca yüksek tempolu anlar yaşandı.

Konserin kapanışı ve teşekkürler:

Programın sonunda, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ile AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Mücahit Arınç, sahneye çıkarak sanatçılara çiçek takdim etti ve performansları ile katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Vatandaşlar geceyi keyifli geçirdiğini belirtti.

Festival programı kapsamında gerçekleştirilen konser, ilçenin kurtuluş yıldönümü törenlerine renk katarken, gençlerin kültürel etkinliklere ilgisini artırdığı gözlendi.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE, İLÇENİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÜTÜN VE CİRİT FESTİVALİ KAPSAMINDA KONSER HEYECANI DEVAM EDİYOR. FESTİVALİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE SAHNE ALAN RAP MÜZİĞİN SEVİLEN İSİMLERİ TEFO & SEKO, SELENDİLİLERE MÜZİK DOLU BİR GECE YAŞATTI.