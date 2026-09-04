Kasımpaşa'ya tecrübe takviyesi: Ömer Bayram resmen katıldı

transferin detayları:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Sarıyer forması giyen Ömer Bayram'ı kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu. Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında transferin tamamlandığı ve oyuncunun kulüple resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

imza töreni ve katılan isimler:

İmza töreni, kulübün iletişim metninde yer aldığı üzere Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törene Kasımpaşa yönetiminden CEO Ceyhun Kazancı de katıldı ve transfer süreci resmen tamamlandı.

kulübün mesajı:

Kulüp açıklamasında yeni transferle ilgili şu ifadelere yer verildi: "Yeni transferimiz Ömer Bayram, CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri’mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Ömer Bayram’a ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz."

Kasımpaşa'nın resmi duyurusuyla birlikte Ömer Bayram artık lacivert-beyazlı formayı giymeye hak kazandı. Kulüp, oyuncuya başarı dileklerini iletti ve transferin takıma katkı sağlaması beklendiği vurgulandı.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KASIMPAŞA, SON OLARAK SARIYER FORMASI GİYEN ÖMER BAYRAM'I KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.