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Galatasaray'a RB Leipzig'ten Bitshiabu takviyesi

Galatasaray, RB Leipzig'ten 21 yaşındaki El-Chadaille Bitshiabu'yu 30 Haziran 2027'ye dek kiralık olarak kadroya kattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 21:29

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 21:30

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray'a RB Leipzig'ten Bitshiabu takviyesi

transfer duyurusu:

Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanmasını sürdürürken Alman temsilcisi RB Leipzig ile anlaşma sağlayarak 21 yaşındaki El-Chadaille Bitshiabu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

sözleşme detayı:

Taraflar arasındaki düzenlemeye göre oyuncunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Anlaşma, geçici transfer statüsüyle yapıldı.

resmi bildirim:

Sarı-kırmızılı yönetim, Bitshiabu'nun kadroya katılımını resmi olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Federasyona iletilen kayıtlar transfer işlemlerinin tamamlandığını gösterdi.

Kulüp, yeni sezona yönelik kadro hamlelerini açıklamaya devam ediyor ve Bitshiabu'nun tescili resmen ilan edildi.

GALATASARAY, 21 YAŞINDAKİ EL-CHADAİLLE BİTSHİABU&#039;YU KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI

GALATASARAY, 21 YAŞINDAKİ EL-CHADAİLLE BİTSHİABU'YU KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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