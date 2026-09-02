Galatasaray'a RB Leipzig'ten Bitshiabu takviyesi

transfer duyurusu:
Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanmasını sürdürürken Alman temsilcisi RB Leipzig ile anlaşma sağlayarak 21 yaşındaki El-Chadaille Bitshiabu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
sözleşme detayı:
Taraflar arasındaki düzenlemeye göre oyuncunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Anlaşma, geçici transfer statüsüyle yapıldı.
resmi bildirim:
Sarı-kırmızılı yönetim, Bitshiabu'nun kadroya katılımını resmi olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Federasyona iletilen kayıtlar transfer işlemlerinin tamamlandığını gösterdi.
Kulüp, yeni sezona yönelik kadro hamlelerini açıklamaya devam ediyor ve Bitshiabu'nun tescili resmen ilan edildi.
GALATASARAY, 21 YAŞINDAKİ EL-CHADAİLLE BİTSHİABU'YU KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI
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