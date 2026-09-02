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Milli kadın basketbol takımının kadrosu açıklandı: FIBA 2026 için 12 isim belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül'de Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası kadrosunu ve grup maç programını açıkladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 21:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Milli kadın basketbol takımının kadrosu açıklandı: FIBA 2026 için 12 isim belli oldu

A milli kadın basketbol takımının kadrosu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlıların 12 kişilik kadrosu resmi olarak açıklandı.

Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan.

Kadroya dair notlar:

Kadro, turnuva deneyimi olan oyuncularla genç yetenekleri bir araya getiriyor. Saha içindeki roller turnuva öncesi yapılacak son hazırlık kampında netleşecek; teknik heyetin tercihlerine göre maç görev dağılımları belirlenecek.

Millilerin grup maç programı:

4 Eylül Cuma TSİ 18.30 Belçika-Türkiye

6 Eylül Pazar TSİ 12.30 Türkiye-Avustralya

7 Eylül Pazartesi TSİ 12.30 Porto Riko-Türkiye

Milliler, grup aşamasındaki bu üç maçın sonuçlarına göre turnuvada ilerleyecek. İlk maç olan Belçika karşılaşması, Türkiye'nin turnuvadaki temposunu ve beklentilerini belirleyecek.

FIBA 2026 KADINLAR BASKETBOL DÜNYA KUPASI’NDA MÜCADELE EDECEK OLAN A MİLLİ KADIN BASKETBOL...

FIBA 2026 KADINLAR BASKETBOL DÜNYA KUPASI’NDA MÜCADELE EDECEK OLAN A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI'NIN 12 KİŞİLİK KADROSU BELLİ OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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