Milliler Danimarka hazırlık maçını dört sette kazandı

Milliler ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Danimarka'yı farklı geçti. Karşılaşma TVF Ziraat Bankkart Voleybol salonunda oynandı ve Türkiye setleri 25-23, 25-16, 25-18, 25-20 alarak maçı 4-0 kazandı.

Setlerin özeti:

İlk set çekişmeli geçti; Türkiye 25-23'le öne geçti. İkinci sette Milliler ritmini buldu ve 25-16 ile farkı açtı. Üçüncü ve dördüncü setlerde de ev sahibi ekip kontrolü elinde tutarak 25-18 ve 25-20'lik skorlarla maçı tamamladı. Maçın toplam süresi 1 saat 51 dakika oldu (set süreleri: 32, 26, 27, 26 dakika).

Kadro ve maç bilgileri:

Türkiye'nin başlangıç kadrosunda Efe Bayram, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Mirza Lagumdzija, Marko Matic, Adis Lagumdzija ve libero Berkay Bayraktar yer aldı. Yedekler arasında Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Abdulsamet Yalçın (L), Yunus Emre Tayaz ve Hilmi Şahin bulunuyordu.

Danimarka cephesinde Hoff, Kjaer, Uhrenholt, Kyed, Madsen, Mikelsons ve libero Petersen ilk sette yer aldı; yedekler Rasmus, Jacobsen, Dahl, Berg, Larsen ve Brinck olarak kaydedildi.

Skor tablosu ve süre bilgileri maçın genel seyrini özetliyor; setlere yayılan dengeli performansın ardından Türkiye, hazırlık dönemine güçlü bir başlangıç yaptı.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA DANİMARKA İLE OYNADIĞI İLK HAZIRLIK MAÇINDAN 4-0 GALİBİYETLE AYRILDI