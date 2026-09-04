Galatasaray'da hücum dengesi değişti: Osimhen 33. dakikada kasık sakatlığıyla oyundan çıktı

müsabaka akışı:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşırken takımın forveti Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Müsabakada yaşanan bu gelişme, Galatasaray'ın hücum planını erken dönemde değiştirdi.

sakatlığın seyri:

Osimhen, karşılaşmanın 23. dakikasında orta sahada Operi ile girdiği mücadele sonrasında kasık bölgesinden rahatsızlık hissetti. Yaklaşık 10 dakika boyunca kendini denedikten sonra 31. dakikada teknik heyete devam edemeyeceğini işaret etti ve iki dakika sonra, 33. dakikada oyundan alındı.

Osimhen'in yerine oyuna giren isim Barış Alper Yılmaz oldu. Kulüp tarafından henüz bir sağlık raporu veya detaylı açıklama paylaşılmadı; maç içindeki bu gelişme, Galatasaray'ın ileri uç organizasyonunu etkiledi.

GALATASARAY’IN NİJERYALI FUTBOLCUSU VİCTOR OSİMHEN, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 33. DAKİKASINDA SAKATLIĞINDAN DOLAYI OYUNDAN ÇIKARKEN, OSİMHEN'İN YERİNE BARIŞ ALPER YILMAZ OYUNA GİRDİ.