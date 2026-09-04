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Galatasaraylı yeni transferler tribünde üçlüyle coştu

Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray'da Rafael Leao ve Deniz Gül, maç sonrası tribüne gidip taraftarlarla birlikte üçlü çekerek sevinci paylaştı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 22:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaraylı yeni transferler tribünde üçlüyle coştu

maç sonrası kutlama tribünde devam etti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, galibiyet sevincini taraftarların bulunduğu tribüne giderek kutladı.

yeni transferler taraftarın çağrısına yanıt verdi

Takımın yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül, tribündeki taraftarların isteğini kırmayarak birlikte üçlü çekti. Bu anlar tribünde coşkuyu artırdı ve oyuncularla taraftarlar arasındaki bağı gözler önüne serdi.

takımın ortak sevinci

Leao ve Deniz Gül'ün hareketinin ardından tüm futbolcular bir araya gelerek zaferi birlikte kutladı. Tribüne yönelme ve taraftarla etkileşim, maç sonu atmosferinin belirleyici unsurlarından biri oldu.

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERLERİ RAFAEL LEAO VE DENİZ GÜL, BAŞAKŞEHİR MAÇININ ARDINDAN...

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERLERİ RAFAEL LEAO VE DENİZ GÜL, BAŞAKŞEHİR MAÇININ ARDINDAN SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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