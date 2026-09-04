Dolar 48,4249 +0,02%
Euro 56,1740 -0,23%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.971,16 -1,37%
EUR/USD 1,1616 -0,13%
Brent Petrol 95,93 +0,43%
--°

Kasımpaşa'ya Premier Lig tecrübesi: Jesurun Rak-Sakyi resmen kadroda

Kasımpaşa, son olarak Crystal Palace forması giyen kanat oyuncusu Jesurun Rak-Sakyi ile Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende sözleşme imzaladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 23:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kasımpaşa'ya Premier Lig tecrübesi: Jesurun Rak-Sakyi resmen kadroda

Kasımpaşa'ya Premier Lig tecrübesi: Jesurun Rak-Sakyi resmen kadroda

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen kanat oyuncusu Jesurun Rak-Sakyi ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.

imza töreni:

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre imza töreni, CEO Ceyhun Kazancının katılımıyla Kemerburgaz Tesislerinde gerçekleştirildi. Rak-Sakyi, düzenlenen törende lacivert-beyazlılarla resmi bağını kurdu.

kulübün mesajı:

Kasımpaşa açıklamasında, Jesurun Rak-Sakyi'ye ailemize hoş geldin denildiğini ve oyuncuya lacivert-beyazlı formamız altında başarılar dilendiğini duyurdu.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KASIMPAŞA, SON OLARAK İNGİLTERE PREMİER LİG EKİPLERİNDEN CRYSTAL...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KASIMPAŞA, SON OLARAK İNGİLTERE PREMİER LİG EKİPLERİNDEN CRYSTAL PALACE'DA FORMA GİYEN JESURUN RAK-SAKYİ İLE SÖZLEŞME İMZALADIKLARINI AÇIKLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbulspor yeni döneme Emrecan Uzunhan'la giriyor
images

Gaziantep FK son dakika hamlesiyle Sylla ve Dadakdeniz'i renklerine bağladı
images

başakşehir'de maç sonrası kırmızı karta büyük tepki
images

okanın yabancı kuralı eleştirisi: 'yerimiz yok, en iyi kadroyu kuramıyoruz'

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasat sonrası alevler: Konya tarlarında süren anız yangınları

Gece saatlerinde Etimesgut'ta çatı alevleri itfaiye tarafından söndürüldü

Gaziantep FK son dakika hamlesiyle Sylla ve Dadakdeniz'i renklerine bağladı

başakşehir'de maç sonrası kırmızı karta büyük tepki

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı