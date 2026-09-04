Kasımpaşa'ya Premier Lig tecrübesi: Jesurun Rak-Sakyi resmen kadroda
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen kanat oyuncusu Jesurun Rak-Sakyi ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.
imza töreni:
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre imza töreni, CEO Ceyhun Kazancının katılımıyla Kemerburgaz Tesislerinde gerçekleştirildi. Rak-Sakyi, düzenlenen törende lacivert-beyazlılarla resmi bağını kurdu.
kulübün mesajı:
Kasımpaşa açıklamasında, Jesurun Rak-Sakyi'ye ailemize hoş geldin denildiğini ve oyuncuya lacivert-beyazlı formamız altında başarılar dilendiğini duyurdu.
TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KASIMPAŞA, SON OLARAK İNGİLTERE PREMİER LİG EKİPLERİNDEN CRYSTAL PALACE'DA FORMA GİYEN JESURUN RAK-SAKYİ İLE SÖZLEŞME İMZALADIKLARINI AÇIKLADI.
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