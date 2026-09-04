Dolar 48,4249 +0,02%
Euro 56,1740 -0,23%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.971,16 -1,37%
EUR/USD 1,1616 -0,13%
Brent Petrol 95,93 +0,43%
--°

Galatasaray'da hakem tartışması: Metin Öztürk'ten sert eleştiri

Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk, Başakşehir galibiyeti sonrası TFF ve hakem kararlarını eleştirerek şampiyonluğun engellenmeye çalışılacağını öne sürdü.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 23:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray'da hakem tartışması: Metin Öztürk'ten sert eleştiri

Metin Öztürk'ün değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig 4. haftasında alınan Başakşehir 3-2 galibiyetinin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk basın mensuplarına konuştu. Öztürk, kazanılan 3 puana rağmen maçın ardından federasyon ve hakem uygulamalarına yönelik ciddi eleştiriler yöneltti ve ligin zorlu geçeceğine dair uyarıda bulundu.

hakem yönetimi ve maç içi tartışmalar:

Öztürk, maçın hakemi Kadir Sağlam hakkında konuşurken VAR kararları ve saha içi uygulamalardaki tutarsızlıklara dikkat çekti. Osimhen'in golünü VAR'in 'gol' olarak onayladığını aktaran Öztürk, çizginin ortasından verilen kararın sorgulanması gerektiğini söyledi. Penaltı kararlarına da tepki gösteren başkan, 'Böyle penaltı mı olur? O zaman her maç 8 tane penaltı olur' diyerek mevcut uygulamaların oyunun mantığıyla örtüşmediğini savundu.

Yan hakemler ve orta hakem arasındaki uyumsuzluğa da vurgu yapan Öztürk, ofsayt çizgisinin yanlış kişiden çizilmesinin ve yan hakemin önündeki faulün göz ardı edilmesinin emeğe ve yatırıma haksızlık olduğunu belirtti. Ayrıca hazırlık maçında teknik direktöre gösterildiğini söylediği kırmızı kart ve rakip yöneticiye verilen, sonra geri alınan yaptırım örneğini anımsatarak benzer uygulamaların kendileri için de yapılmasını beklediğini ifade etti.

tff atamaları ve yabancı VAR eleştirisi:

Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonunin yabancı VAR hakemi atamalarını da eleştirdi. Federasyonun kimi hakemleri kendi maçlarında görevlendirip, 'tutumayan' gördüklerini VAR'a gönderdiğini iddia eden başkan, bunun sistematik bir sorun olduğunu söyledi. 'İyi olduğuna emin oldukları hakemlerini o hafta kendi maçlarında oynatıyorlar' sözleriyle atama politikasındaki çelişkiye işaret etti.

Öztürk, federasyonun zaman zaman 'yabancı VAR gelmeyecek, hakemlere güveniyoruz' açıklamaları yapıp bir süre sonra uygulamadan dönmesini de tutarsızlık örneği olarak gösterdi. Bu eleştirilerde Galatasaray lehine ya da aleyhine ayrım yapmadığını belirterek genel sistemdeki sorunlara dikkat çekti.

gelecek sınavlar ve takımın durumu:

Başkan, ligin başında olmalarına rağmen liderliğin sürdüğünü ve takımın önünde önemli bir Avrupa sınavı bulunduğunu hatırlattı. Öztürk, Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili henüz net bir bilgi olmadığını belirtti ve sözlerinin sonunda şu güçlü ifadeyi kullandı: 'Belli ki bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ama bilin ki ne yaparsanız yapın, Galatasaray alnının akıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla yine şampiyon olacak.'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı takımın deplasmanda Başakşehir&#039;i 3-2...

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı takımın deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve hakem kararlarını eleştirerek, "Belli ki bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep FK son dakika hamlesiyle Sylla ve Dadakdeniz'i renklerine bağladı
images

başakşehir'de maç sonrası kırmızı karta büyük tepki
images

okanın yabancı kuralı eleştirisi: 'yerimiz yok, en iyi kadroyu kuramıyoruz'
images

Kasımpaşa'ya Premier Lig tecrübesi: Jesurun Rak-Sakyi resmen kadroda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasat sonrası alevler: Konya tarlarında süren anız yangınları

Gece saatlerinde Etimesgut'ta çatı alevleri itfaiye tarafından söndürüldü

Gaziantep FK son dakika hamlesiyle Sylla ve Dadakdeniz'i renklerine bağladı

başakşehir'de maç sonrası kırmızı karta büyük tepki

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı