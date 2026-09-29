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Mobil narkotik eğitim tırı Elazığ’da açıldı, vatandaşların ilgisi yoğun

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Elazığ'a gelen Narkotik Eğitim Tırı, interaktif uygulamalar ve uzman anlatımlarıyla gençler ve aileleri bilgilendiriyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mobil narkotik eğitim tırı Elazığ’da açıldı, vatandaşların ilgisi yoğun

Narkotik eğitim tırı Elazığ’da:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen Narkotik Eğitim Tırı (NARKO TIR) ilk kez Elazığ’a gelerek Eski Öğretmen Evi mevkiinde kapılarını açtı. Mobil eğitim tırı, kentte yoğun ilgi gördü ve program kapsamında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik farkındalık eğitimleri başlatıldı.

Tır, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından toplumun farklı kesimlerine —özellikle gençlere, ailelere ve eğitimcilere— ulaşmak amacıyla tasarlandı. Türkiye’nin 81 ilini dolaşma hedefiyle geliştirilen merkez, Elazığ’daki açılış törenine il yöneticilerinin katılımıyla resmiyet kazandı.

donanım ve eğitim içeriği:

Eski Öğretmen Evi mevkiindeki 40 metrekarelik modern eğitim standında görevli uzman narkotik polisleri, özellikle üniversite gençliğine uyuşturucu maddelerin zararlarını ve bağımlılıkla mücadele yöntemlerini aktardı. Tır içinde yer alan 6 dokunmatik ekran aracılığıyla ziyaretçiler bağımlılığın insani ve toplumsal etkilerini uygulamalı ve görsel olarak inceleme imkânı buldu.

Uygulamalı eğitimler, teorik anlatımlarla desteklenerek katılımcıların hem bilgi edinmesini hem de karşılaşılan riskleri somut olarak görmelerini sağladı. Gün boyu açık kalacak tır sayesinde farklı yaş gruplarından ziyaretçi akışı hedefleniyor.

yerel yetkililerin değerlendirmesi:

Açılışı takiben Narkotik Eğitim Tırı’nı inceleyen Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş ve İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, tırın kentte yürütülen farkındalık çalışmalarına önemli bir ivme katacağını vurguladı. Ateş, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelede erken yaşta bilinçlendirmenin hayati önemi olduğunu belirtti ve tüm Elazığlıları, özellikle gençleri ve aileleri tırı ziyaret etmeye davet etti.

Ateş ayrıca, Elazığ genelinde polis ve jandarma ekiplerinin koordineli bir şekilde okul önü ve çevrelerinde yoğun denetim gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Yetkililer, mobil eğitim merkezinin sahadaki çalışmalarla tamamlayıcı bir rol üstlendiğini ifade etti.

Tırı ziyaret eden 14 yaşındaki Yusuf Ağca, etkinliği yararlı bulduğunu ve yapılan anlatımların bilgilendirici olduğunu söyledi. Konuşlandırılan tırın gün boyunca ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.

ELAZIĞ’A İLK KEZ GELEN NARKO TIR, VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİYLE BULUŞARAK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE...

ELAZIĞ’A İLK KEZ GELEN NARKO TIR, VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİYLE BULUŞARAK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EĞİTİMLERİNE BAŞLADI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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