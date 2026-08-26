Garanti BBVA'nın yapay zekâ destekli danışmanlığı iki kıtada ödülle taçlandı

Garanti BBVA iki kategori birden uluslararası ödül aldı

Garanti BBVA, Global Finance tarafından düzenlenen AI in Finance Awards 2026'da Best Personalized Financial Advice in Turkey ve Best Personalized Financial Advice in Western Europe kategorilerinin kazananı olarak iki önemli ödülü birden aldı. Bu başarı bankayı, Ekim ayında Singapur'da açıklanacak ikinci aşama değerlendirmesi (Round II) için global finalistler arasına taşıdı.

yapay zekâ ekosistemi ve müşteri etkileşimi:

Banka, müşterilerinden tüm temas noktalarında topladığı geri bildirimleri davranışsal verilerle birleştirerek çok sayıda yapay zekâ modelinden oluşan bir ekosistem kurdu. Bu sistem, gerçek zamanlı karar mekanizmalarıyla içgörüleri kişiselleştirilmiş önerilere dönüştürmeyi hedefliyor. Hedeflenen etki, 18,5 milyon aktif mobil müşteri