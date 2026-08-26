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Snoopy'yle altı temalı koleksiyon Popeyes çocuk menüsünde

Popeyes, Peanuts’ın ikonik karakteri Snoopy’nin altı temalı charm koleksiyonunu Çocuk Menüsü’ne taşıdı; tasarımlar günlük kullanıma ve koleksiyona uygun.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Berk Doğan

Snoopy'yle altı temalı koleksiyon Popeyes çocuk menüsünde

Popeyes ve Snoopy iş birliği:

Popeyes, Peanuts dünyasının sevilen figürü Snoopy’yi Çocuk Menüsü’ne taşıdığını duyurdu. Marka, Snoopy’nin farklı hallerini yansıtan altı farklı charm ile menüyü hem görsel hem de koleksiyon değeri taşıyan bir deneyime dönüştürüyor.

Koleksiyonda yer alan temalar:

Koleksiyon; denizci ruhunu temsil eden Captain, stil ikonu Joe Cool, maceraperest Cowboy, yağmurlu günlerin neşesi Rainy Day, mutfaktaki hünerleri simgeleyen Chef ve keşif duygusunu taşıyan Safari tasarımlarından oluşuyor. Her tasarım Snoopy karakterinin farklı yönünü ön plana çıkarıyor.

Kullanım ve koleksiyon olanakları:

Charm’lar çantalardan anahtarlıklara, kalemliklerden kıyafet kombinlerine kadar çeşitli şekillerde kullanılabiliyor. Popeyes müşterileri, favori parçalarını günlük stillerinin bir parçası haline getirebildikleri gibi, altı farklı tasarımı bir araya getirerek kendi Snoopy koleksiyonlarını da oluşturabiliyor.

Markanın duyurusunda yer alan bu iş birliği, hem Peanuts tutkunları hem de çocuk menüsü koleksiyoncuları için yeni bir seçenek sunuyor; charm’lar Popeyes Çocuk Menüsü ile tutkunlarıyla buluşuyor.

POPEYES, PEANUTS&#039;IN ANA KAHRAMANLARINDAN SNOOPY&#039;Yİ ALTI FARKLI KARAKTERİYLE ÇOCUK MENÜSÜ&#039;NE...

POPEYES, PEANUTS'IN ANA KAHRAMANLARINDAN SNOOPY'Yİ ALTI FARKLI KARAKTERİYLE ÇOCUK MENÜSÜ'NE TAŞIDIĞINI DUYURDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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