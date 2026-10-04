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Gaziantep gecesini gündüze çeviren şimşek gösterisi

Gaziantep'te akşam saatlerinde peş peşe çakan şimşekler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının ardından kentte geceyi gündüze çevirdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep gecesini gündüze çeviren şimşek gösterisi

Gaziantep gecesini gündüze çeviren şimşek gösterisi

Gaziantep'te akşam saatlerinde gökyüzünü art arda aydınlatan şimşekler, kentte etkileyici görüntüler oluşturdu. Peş peşe çakan ışıklar bazı anlarda bulutları tamamen aydınlatırken, gece şehir merkezinden ve çevre mahallelerden kolayca izlendi.

Meteoroloji uyarısı ve yağışın etkileri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman için aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından başlayan fırtına bulutlarında görülen şimşekler, akşam saatlerinde yoğunlaştı. Zikzak biçiminde ilerleyen şimşekler kısa sürelerle gökyüzünü gündüze çevirdi ve şehrin farklı noktalarından izlendi.

Vatandaş görüntüleri ve görsel şölen:

Doğa olayını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak anları kayıt altına aldı. Şimşeklerin bulutları yırtarcasına ilerleyişi ve saçtığı ışık, izleyenlere adeta bir görsel şölen sundu. Yetkililer, ani sağanak ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Gaziantep’te şimşekler geceyi aydınlattı

Gaziantep’te şimşekler geceyi aydınlattı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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