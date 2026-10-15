Gaziantep iki ana caddeye yeni altyapı ve asfalt kazandırdı

çalışmanın özü:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda kapasite ve konforu artırmak amacıyla Üniversite Bulvarı ile Ordu Caddesi'ndeki kapsamlı yenileme çalışmalarını tamamladı. Proje, altyapı elemanlarının yenilenmesi, aydınlatma sistemlerinin modernizasyonu ve yol yüzeylerinin iyileştirilmesini kapsayarak trafik güvenliği ve kent estetiğini hedef aldı.

üniversite bulvarı'nda altyapı yenilendi:

Çalışmaların en geniş kapsamlı yürütüldüğü noktalardan biri olan Üniversite Bulvarı’nda gidiş ve geliş yönlerinde toplam 2 bin 900 metrelik bölümde elektrik, su, doğal gaz ve internet altyapısı baştan sona yenilendi. Bölgedeki görüntü kirliliğini önlemek ve olası arızalara müdahaleyi kolaylaştırmak için elektrik hatları yer altına alındı. Ayrıca bulvar, yeni nesil LED aydınlatma sistemleri ve fiber internet altyapısıyla donatıldı. Yenileme sonrası Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri gerekli hazırlıkları tamamlayıp sıcak asfalt serimi uygulayarak yol konforunu artırdı.

ordu caddesi'nde asfalt ve aydınlatma çalışmaları:

Üniversite Bulvarı ile eş zamanlı yürütülen çalışmalarda Ordu Caddesi'nin çift şeritli güzergahında bin 550 metre uzunluğunda asfalt yenileme ve aşınma tabakası serimi işlemleri tamamlandı. Yenilenen aydınlatma sistemleri ve düzenlenen asfalt zeminiyle cadde, sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak şekilde düzenlendi. Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın planlı uygulamaları, altyapının geleceğe taşınması ve kent estetiğinin güçlendirilmesi hedeflerine doğrudan katkı sağladı.

Uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte hem trafik akışı hem de gece görüşü iyileşirken, altyapı bakım-onarım süreçlerinin de hızlanması bekleniyor. Vatandaşlara daha güvenli, modern ve konforlu bir şehir içi ulaşım sunmayı amaçlayan bu çalışmalar, kent yaşam kalitesinin yükseltilmesine hizmet ediyor.

GAZİANTEP’İN ANA ARTERLERİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI