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Kaymakam Demirtaş hasat mesaisinde üreticilerle buluştu

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, şeker pancarı hasadını tarlada izleyip üreticilerle görüştü; çiftçilere bereketli ve kolay bir hasat diledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Demirtaş hasat mesaisinde üreticilerle buluştu

Kaymakam tarlada:

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, ilçede yürütülen şeker pancarı hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Hasat alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Demirtaş, görevli ve çiftçilerle sohbet ederek uygulanan yöntemler ve çalışma koşulları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Demirtaş, tarlalarda süren yoğun emeğin önemine dikkat çekerek çiftçilerin gayretlerini takdir etti ve hasat döneminin sorunsuz ilerlemesi için kolaylıklar diledi.

Üreticilerle görüşmeler:

Hasat sırasında üreticilerle sohbet eden Demirtaş, tarımsal üretimin kırsal yaşam ve bölge ekonomisi için taşıdığı önemi vurguladı. Çiftçilerin ekim, bakım ve hasat sürecinde ortaya koyduğu emeği yakından gözlemleyerek notlar aldı ve beklentilerini dinledi.

Çiftçilerin sezon sonunda emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayan Kaymakam, bereketli bir mahsul dönemi temennisinde bulundu ve hasadın kolaylıkla tamamlanması dileğinde bulundu.

Hasadın önemi ve ziyaretin sonucu:

Şeker pancarı hasadı, üreticiler için yıl boyunca yürütülen çalışmaların somut karşılığını aldığı dönem olarak öne çıkıyor. Kaymakam Demirtaş’ın tarladaki incelemesi, yerinde gözlem ve görüş alışverişiyle tamamlandı; ziyaret, tarımsal üretime yönelik destek ve bilgilendirme amacını taşıdı.

Ziyaretin ardından Kaymakam ve üreticiler, hasat çalışmalarının koordinasyonu ve sürecin verimli yürütülmesi konusunda görüş birliğine vararak tarlardan ayrıldı.

AKYAKA KAYMAKAMI DEMİRTAŞ, ŞEKER PANCARI HASADINA KATILDI(KARS-İHA)

AKYAKA KAYMAKAMI DEMİRTAŞ, ŞEKER PANCARI HASADINA KATILDI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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